ASCOLI PICENO – Con l’Ordinanza dirigenziale n+474 del 18 luglio 2024 l’Amministrazione comunale di Ascoli ordina di istituire, dalle ore 07:00 del giorno 26 luglio 2024 alle ore 3:00 del giorno 27 luglio.

Divieto di sosta e interdizione alla viabilità veicolare in Piazza Immacolata lato Est (zona antistante la chiesa) per permettere l’allestimento del palcoscenico.

di istituire, dalle ore 17:30 del giorno 26 luglio alle ore 2:00 del giorno 27 luglio p.v.:

l’interdizione della circolazione veicolare, compreso il trasporto urbano ove previsto, in: P.zza Immacolata; Via A. Murri; Via Kennedy – tratto P.zza Immacolata ad angolo di Via Recanati; Via Fermo; Via Pesaro; Via Urbino – tratto P.zza Immacolata a Via E.Mari; Via E.Mari da Via Urbino a Via Recanati; Via V.E.Orlando tratto Via Pisa / P.zza Immacolata; Via Fabriano; V.le B. Croce – tratto P.zza Immacolata / Via Aosta, in ambo le carreggiate; Via Ravenna (immissione su Viale B.Croce); Via Firenze (accesso da Via A.Murri); Via Montecassino (uscita su via Kennedy); Via Macerata (accesso da piazza immacolata);

il divieto di sosta rimozione coatta, su tutti i lati, in: P.zza Immacolata; V.le B .Croce – tratto P.zza Immacolata / Via Aosta ambo le carreggiate; Via A.Murri; Via V.E.Orlando tratto Via Pisa / P.zza Immacolata; Via Pesaro; Via Urbino da P.zza Immacolata a Via E.Mari; Via Kennedy – tratto P.zza Immacolata – Via Recanati; Via Fermo; Via Fabriano; Via E.Mari da Via Urbino a Via Recanati.

Con l’Ordinanza dirigenziale n. 473 del 18 luglio 2024 l’Amministrazione comunale ordina a modifica ed integrazione dell’OD. n.77 dell’11 febbraio 2022 rilasciata a favore della ditta Ditta Ricostruire S.c.a.r.l ed avente ad oggetto la modifica della viabilità in occasione dei lavori di montaggio/smontaggio gru edile in via Cairoli 18, l’adozione dei seguenti provvedimenti:

tutti gli automezzi necessari per lo smontaggio della gru edile hanno l’obbligo di accedere e uscire da Piazza Roma percorrendo via del Trivio, via Cairoli e piazza Ventidio Basso;

tutti i divieti di sosta previsti nel presente provvedimento e nell’OD n. 77/2022 prot. 12468 per la regolamentazione della circolazione veicolare in piazza Roma, via B. Cairoli, piazza V. Basso e via E. Tamburini, avranno decorrenza dalle ore 23:00 del 22/07/2024 alle ore 06:30 del 23/07/2024 salvo fine anticipata dei lavori;

l’istituzione del divieto di sosta con obbligo di rimozione forzata a Piazza Roma, lato est dalle ore 23:00 del 22/07/2024 alle ore 06:30 del 23/07/2024;

l’obbligo di rimuovere tutte le occupazioni con tavoli e sedie (attività Tirabbesciò, Ostium Pub, Boccascena) presenti lungo il tratto di percorrenza dei mezzi necessari per lo smontaggio, nella fascia oraria: dalle ore 24:00 del 22/07/2024 alle ore 06:30 del 23/07/2024;

l’estensione del divieto di sosta previsto su via dei Tamburrini a partire dall’intersezione con via della Pescheria fino a Piazza Ventidio Basso dalle ore 23:00 del 22/07/2024 alle ore 06:30 del 23/07/2024;

istituzione del doppio senso alternato di circolazione a partire dall’intersezione con piazza S.Maria Inter Vineas e fino all’intersezione con via della Pescheria, mediante impiego di adeguata segnaletica e movieri impiegati in numero sufficiente, dalle ore 23:00 del 22/07/2024 alle ore 06:30 del 23/07/2024;

l’obbligo di svoltare a destra verso Via Lungo Tronto Bartolomei per chi proviene da Corso Trento e Trieste dalle ore 23:00 del 22/07/2024 alle ore 06:30 del 23/07/2024;

Ogni altra disposizione contenuta nella richiamata ordinanza OD. n.77/2022, non modificata dal presente atto, resta pienamente valida ed efficace.

Con l’Ordinanza dirigenziale n. 472 del 18 luglio 2024 l’Amministrazione comunale ordina l’adozione dal 22 luglio 2024 al 15 settembre 2024, dei seguenti provvedimenti:

Via Amalfi

il divieto di sosta rimozione coatta con orario 0-24 in tutti i lati che la ditta esecutrice attiverà autonomamente secondo lo stato di avanzamento delle opere nel rispetto della planimetria allegata in richiesta e conservata agli dell’Ufficio Osap;

l’interdizione della circolazione pedonale sul tratto di marciapiede, di volta in volta interessato alle opere, con deviazione sul lato opposto dei lavori;

il parziale restringimento della carreggiata stradale a condizione che sia sempre garantita la regolare circolazione veicolare; a tal fine nei momenti di massimo impegno della carreggiata stradale sarà cura della ditta assicurare la presenza di un moviere nei pressi del cantiere per disciplinare la viabilità di Via Amalfi, parimenti al termine della giornata lavorativa la ditta è tenuta a ridurre l’ingombro del cantiere.

Via Speranza

il divieto di sosta rimozione coatta con orario 0-24 in tutti i lati che la ditta esecutrice attiverà autonomamente secondo lo stato di avanzamento delle opere nel rispetto della planimetria allegata in richiesta e conservata agli di questo Ufficio Traffico;

l’interdizione della circolazione pedonale sul tratto di marciapiede, di volta in volta interessato alle opere, con deviazione sul lato opposto dei lavori;

l’interdizione del transito veicolare fatta eccezione per i residenti e proprietari di passi/accessi carrabili;

Via Speranza tratto che va da Piazza Cantalamessa a Via G. Castelli

la revoca del senso unico con direzione sud-nord e la contestuale istituzione del doppio senso di circolazione.

La presente disposizione dovrà essere attuata durante la fase di rifacimento dei marciapiedi a sud di Via Speranza.

Con l’Ordinanza dirigenziale n. 470 del 18 luglio 2024 l’Amministrazione comunale ordina l’adozione per il giorno 31 luglio 2024 dalle 07:30 alle 18:00 dei seguenti provvedimenti di viabilità:

interdizione del transito veicolare in via San Serafino da Montegranaro, per il tratto che va all’interdizione con via Rigantè a quella con via dei Cappuccini

l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i lati, per il tratto di via San Serafino che va dall’intersezione con via G. Rossini fino al civ. 41 di Via San Serafino da Montegranaro

l’istituzione dell’obbligo di svolta a destra in via Rigantè angolo via Argenti per coloro che provengono da viale Federici/via Ciotti/via Faiano

l’istituzione dell’obbligo di svolta a sinistra in via Rigantè/Largo Clementoni per color che provengono da via B. Tucci

la presenza di movieri, per garantire la fluidità della circolazione veicolare e garantire il transito pedonale in piena sicurezza.

