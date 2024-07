MONTEFORTINO – La Conferenza Regionale ha rilasciato parere positivo in merito al progetto di fattibilità tecnicoeconomica riguardante il ripristino della viabilità nella frazione di Vetice, nel comune fermano di Montefortino.

L’importo totale è di 500.000 euro, per un intervento ricompreso nell’ordinanza numero 137 del 2023 che prevede

lavori su un tratto stradale di circa 4 chilometri. Il percorso si snoda in un’area rurale soggetta a fenomeni di dissesto

idrogeologico ed è a servizio di alcuni piccoli nuclei abitativi.

«L’ordinanza 137 sta fornendo nuovo slancio alla ricostruzione pubblica, soprattutto nelle zone più danneggiate

dell’entroterra – spiega il commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli -. Nel caso specifico andiamo

ad agire su un’infrastruttura del territorio montefortinese, tra i Sibillini, dove i collegamenti diventano fondamentali

per evitare lo spopolamento. Ringrazio il sindaco Domenico Ciaffaroni, i tecnici dell’Usr e il presidente della Regione

Marche Francesco Acquaroli».

La frazione di Vetice è tra le più colpite degli eventi sismici del 2016/2017: la strada comunale ha riscontrato diversi

abbassamenti della careggiata, lesioni superficiali, movimenti franosi, deformazioni importanti nelle zone adiacenti

e alterazione del sistema di falde superficiali.

Il progetto ha in programma diverse tipologie di lavorazioni, calibrate sui danni rilevati per ogni porzione presa in

esame. Dal ripristino del pacchetto stradale, con interventi profondi fino al livello della massicciata, all’eliminazione

delle deformazioni puntuali. È previsto l’utilizzo di gabbioni di contenimento e strati di terra armata per il

consolidamento del tratto soggetto a frane, così come la

regimazione delle acque superficiali attraverso la realizzazione di dreni a monte, la sistemazione dei pozzetti, il

ripristino degli attraversamenti e delle zanelle. Infine, sono in programma la sostituzione e l’installazione di alcuni

guardrail.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.