ARQUATA DEL TRONTO – Appuntamento sociale e culturale.

Sabato 27 luglio, per il tredicesimo appuntamento del Festival dell’Appennino, andremo a Pescara di Arquata del Tronto tra i due parchi quello dei Monti Sibillini e quello dei Monti della Laga e del Gran Sasso con un’escursione che ci porterà a Spelonga, al rientro “Colloqui sulla rigenerazione e il neopopolamento del cratere” in collaborazione con la Fondazione Symbola e dopocena spettacolo di Alexandra Filotei “9 ore sotto casa”.

Questa edizione della manifestazione è caratterizzata da una “espansione” dei suoi tradizionali confini, promossa dal Commissario Straordinario Sisma 2016 Guido Castelli e dal Bim Tronto. Per la prima volta, infatti, oltre alle Marche il Festival coinvolge anche l’Abruzzo, il Lazio e l’Umbria insieme alla collaborazione dei Bim Vomano-Tordino Teramo, Bim Nera-Velino Cascia e Bim Nera-Velino Rieti. L’obiettivo resta però invariato: dare vita a un evento dedicato al benessere, sostenibile ed esperienziale. Una manifestazione a vocazione turistica e culturale che unisce, in un fitto programma di appuntamenti diverse attività: escursioni, spettacoli, performance, concerti, incontri, presentazioni ed enogastronomia, favorendo un tipo di turismo esperienziale e accessibile.

Il Commissario Straordinario al sisma 2016 Guido Castelli ha dichiarato: “Sono particolarmente felice che il Festival dell’Appennino faccia tappa a Pescara del Tronto, perché questa comunità ha dovuto affrontare una tragedia indelebile anche per me che, al tempo ero, Sindaco di Ascoli Piceno e accorsi qui subito dopo quel devastante sisma. Un evento che verrà ripercorso in modo mirabile da Alexandra Filotei, sopravvissuta a quella notte del 24 agosto 2016. Alexandra, con la sua arte e il suo spirito, è un simbolo di rinascita e della capacità di reagire positivamente e rialzarsi anche di fronte alle prove più terribili. Sarà un’emozione vera assistere al suo spettacolo che, per la prima volta, porta nella sua amata Pescara, frazione di Arquata del Tronto: l’unico Comune in Europa che si trovi all’interno di due parchi nazionali. Un territorio montano di straordinaria bellezza, dal grande potenziale attrattivo, compreso tra i Monti Sibillini e i Monti della Laga dove, recentemente, abbiamo approvato l’avveniristico progetto di ricostruzione per il centro storico del capoluogo. Un segnale concreto di grande importanza nel percorso di rinascita di queste comunità, che vogliamo contribuire a rivitalizzare anche attraverso iniziative come il Festival dell’Appennino, manifestazione resa possibile grazie alla preziosa collaborazione dei quattro Bim coinvolti”.

“Abbiamo un legame forte con il Festival, siamo uno due luoghi da sempre presenti e siamo felici di stare in una realtà quale Pescara del Tronto- ha dichiarato il sindaco di Pescara del Tronto Michele Franchi- Siamo felici che il Festival abbia raggiunto le altre regioni colpite dal sisma. L’Appennino arquatano è un luogo bello da valorizzare. Sono eventi che vanno di pari passo con la completa ricostruzione. Se ricostruiamo le case ma non ricostruiamo il tessuto sociale, verranno realizzate delle cattedrali nel deserto, il turismo è fondamentale per noi, i servizi devono essere all’altezza del nostro territorio. bisogna mantenere alti i riflettori sul nostro territorio per dare una mano alle nostre attività, portare nuovo turismo e far conoscere un territorio che vuole rialzarsi. Ci auguriamo a breve la partenza dei lavori dei sottoservizi delle frazioni perimetrate, per noi sarebbe qualcosa che darebbe una spinta in più, siamo ottimisti, per noi è qualcosa di concreto e di importante. Invitiamo tutti a fare una passeggiata nei nostri boschi, a cavallo di due parchi, ascoltando uno spettacolo che parla di rinascita e di un futuro migliore”

Il ritrovo è alle ore 15.45 presso le Sae di Pescara di Arquata del Tronto (AP) davanti al Bar Sibilla, con partenza alle ore 16 per l’escursione.

L’escursione anello Spelonga, ha una difficoltà E (Escursionistico per tutti) è lungo 8,36 km, con un dislivello di 463 mt e un tempo di percorrenza di circa 3 ore.

Alle 19.00 rientro dall’escursione “Colloqui sulla rigenerazione e il neopopolamento del cratere” in collaborazione con la Fondazione Symbola, interverranno il segretario generale di Symbola Fabio Renzi e il Commissario alla Ricostruzione Sisma 2016 Guido Castelli.

Ore 20 cena libera con possibilità di usufruire delle strutture presenti sul luogo Bar Sibilla(menù: primo amatriciana, carne arrosto con patate, cocomero, acqua e vino 15 euro) e Pizzeria Agriarquata Terra Divina.

Alle ore 21.15 spettacolo di Alexandra Filotei “9 ore sotto casa” , un monologo che racconta una storia di rinascita in uno dei paesi centro del sisma del 24 agosto 2016. “Uno spettacolo su una grande rinascita, è arrivato il momento di andare avanti. La popolazione è andata molto avanti in questi anni e vorrei dedicargli questo spazio per una risata in più- ha dichiarato l’attrice Alexandra Filotei- Sono molto emozionata perché sarà nel mio paese dove non ho mai portato questo spettacolo. Sarà un inno a tutte le persone che ti salvano la vita, ho vissuto sulla propria pelle che esistono persone straordinarie.”

La partecipazione è gratuita ma è necessaria la prenotazione al fine di organizzare meglio l’evento, compilando il form nella data sul sito www.festivaldellappennino.it.

Raccomandazioni:

obbligatorio indossare scarpe da trekking

avere con sè almeno un litro d’acqua

portare felpa/kway e telo/stuoia

consigliato un cambio completo da lasciare in auto

Festival dell’Appennino 2024, inclusivo di natura

Il Festival è promosso da Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e Bim Tronto, con la collaborazione di Bim Vomano-Todino Teramo, Bim Nera-Velino Cascia e Bim Nera-Velino Rieti, Regione Marche, Regione Umbria, Regione Abruzzo, Regione Lazio, Camera di Commercio delle Marche, Camera di Commercio dell’Umbria, Camere di Commercio Gran Sasso d’Italia, Camera di Commercio Rieti-Viterbo, in sinergia con i 23 Comuni dell’Appennino centrale, partner dell’evento, Accumoli, Acquasanta Terme, Amatrice, Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, Civitella del Tronto, Colledara, Comunanza, Esanatoglia, Force, Leonessa, Montefortino, Montegallo, Montemonaco, Norcia, Pieve Torina, Rieti, Roccafluvione, Rotella, Sant’Anatolia di Narco, Torricella sicura, Ussita, Venarotta, con la direzione artistica dell’Associazione Culturale Appennino up e Mete Picene.

