La Serie C debutterà proprio col match Spal-Ascoli, in programma a Ferrara venerdì 23 agosto, alle ore 20. L’ultimo Spal-Ascoli risale al gennaio 2023, per la 21esima giornata di serie B, terminò con un pareggio per 1-1.

Questo il riepilogo degli impegni dei bianconeri:

1^ SPAL-ASCOLI venerdì 23/8 h 20:00;

2^ ASCOLI-PIANESE lunedì 2/9 h 20:45;

3^ VIRTUS ENTELLA-ASCOLI domenica 8/9 h 20:45;

4^ MILAN FUTURO-ASCOLI sabato 14/9 h 18:30;

5^ ASCOLI-LUCCHESE domenica 22/9 h 18:30;

6^ CARPI-ASCOLI giovedì 26/9 h 18:30;

7^ ASCOLI-RIMINI domenica 29/9 h 16:15.