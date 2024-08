ASCOLI PICENO – Regolamentazione della circolazione stradale con chiusura del tratto di via Tevere dall’incrocio con via di Tolignano all’incrocio via Zeppelle per l’esecuzione dei lavori di completamento del percorso ciclopedonale di collegamento tra il ponte di San Filippo e quartiere Monticelli.

Con l’Ordinanza dirigenziale 498 del 2 agosto 2024 l’Amministrazione comunale di Ascoli ordina di istituire a decorrere dal 06 agosto 2024 fino al 31 agosto 2024, salvo termine anticipato delle opere, la seguente regolamentazione della circolazione stradale in:

via Tevere

l’interdizione del transito veicolare, sul tratto che va da dall’intersezione con via di Tolignano fino a quella con via delle Zeppelle;

l’istituzione dell’obbligo di svolta a destra su via delle Zeppelle per coloro che provengono dal quartiere di Monticelli;

l’istituzione, alla prima rotatoria di via delle Primule, del divieto di transito per gli autocarri superiori a 3,5t.

via della Repubblica

obbligo di svolta su via San Filippo e Giacomo per coloro che provengono dal centro-città;

obbligo di proseguire su viale della Repubblica per coloro che provengono da via San Filippo e Giacomo

