CASTORANO – E’ la giovane venticinquenne Marta Silvestri, la nuova presidente della Consulta Giovanile di Castorano, organo consultivo dell’Amministrazione Comunale. A designarla la sindaca Rossana Cicconi, su proposta della giovane consigliera comunale con delega alle Politiche Giovanili, Giorgia Ciccanti.

Con la delibera approvata nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale, la nuova presidente si è insediata alcuni giorni addietro nel corso di un’assemblea dei giovani iscritti – al momento circa 30, dai 15 ai 29 anni – dove si è anche provveduto a votare Matteo Ficcadenti vice presidente, e Fabio Neri segretario.

“La Consulta giovanile – le prime parole della neo presidente Silvestri – è uno strumento di raccordo tra le istituzioni locali e i gruppi giovanili, che va avanti da dieci anni con orgoglio e partecipazione attiva di molti ragazzi, e che continua a contribuire alle necessità della comunità Castoranese”.

Molto soddisfatta e con le idee ben chiare sulle cose da fare, Marta Silvestri tiene a rendere noto quale sarà il primo obiettivo, su base programmatica, del proprio mandato.

“L’obiettivo principale – afferma infatti la neopresidente -, che la Consulta, guidata dal nuovo direttivo, si prefigge di perseguire è la promozione di momenti di aggregazione sociale e di dibattito riguardo i settori di interesse giovanile quali lo sport, la scuola, l’università, il mondo del lavoro e il miglior utilizzo del nostro tempo libero”.

Soddisfatta anche la sindaca Rossana Cicconi, con l’Amministrazione Comunale che punta molto sui giovani del paese, tanto da essere uno dei punti focali delineati in campagna elettorale, sul quale investire tempo e risorse.

“Noi vogliamo puntare molto sui nostri giovani – la dichiarazione della sindaca di Castorano -, sui quali non facciamo mistero di essere molto interessati ad investire per il bene e lo sviluppo futuro del paese. Siamo sin da subito disponibili ad un confronto costruttivo e ad andare incontro alle esigenze che i giovani Castoranesi ci prospetteranno. Vogliamo essere loro vicini, e la mia porta sarà sempre aperta per loro. La Consulta, in questo senso, credo che possa essere lo strumento ideale per avvicinarci al loro mondo. Colgo l’occasione per formulare i migliori auguri, miei personali e di tutta l’Amministrazione Comunale, alla giovane presidente che, siamo sicuri, saprà guidare con vero spirito di gruppo la Consulta. Marta ha tutte le carte in regola per svolgere un buon lavoro”.

