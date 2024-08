OFFIDA – Torna l’appuntamento con Marche in Vino Veritas dal 9 all’11 agosto. Aperitivo, cena e dopocena e musica in Piazza del Popolo, dalle 18:30 e diverse novità: due degustazioni e una masterclass gratuite sul terrazzo Palazzo comunale (su prenotazione).

“Saranno 12 le cantine che parteciperanno a questo evento legato al vino – spiega l’assessore al Turismo, Isabella Bosano – Continuano così le iniziative dedicate alle nostre eccellenze come il vino vino e il buon cibo. Per l’occasione, nella serata di venerdì 9, i negozi offidani rimarranno aperti fino a mezzanotte per lo “Shopping DiVino”.

Le cantine che parteciperanno saranno le seguenti: Tavio, Mencerù, Ciù Ciù, Mrella, San Filippo, La Valle del Sole, San Giovanni, Il Chierico, La Riserva, D’Erasmo, Irene Cameli, Maria Letizia Allevi.

A curare questa nuova edizione torna la Tuber Communication di Stefano Greco, che commenta:

“Questa sarà un’edizione importante. Grazie alla collaborazione con il consorzio Food Brand Marche (raccoglie tutti i consorzi), Marche in vino Veritas entra nel calendario delle celebrazioni di Pesaro 2024”.

Gli eventi speciali che si terranno, saranno tre le masterclass tenute da Eleonora Marconi (gratuite su prenotazione) sulla terrazza del Comune, dal 9 all’11 dalle 20:30 alle 21:30.

Mentre dalle 18:30 alle 20 si terranno delle degustazioni accompagnate da olive all’ascolana o chichiripieno.

(Per prenotare gli eventi che si svolgeranno nella terrazza del comune si può chiamare il 351-6744284).

La manifestazione in Piazza del Popolo sarà accompagnata dalla musica di Percorsi Obliqui jazz e Giacinto Cistola quartet.

“Marche in vino veritas – conclude il sindaco Luigi Massa – promuove una di quelle valenze che contraddistingue il territorio e rappresenta la possibilità di valorizzare il vino. È una vetrina per le cantine. Per chi parteciperà sarà un’occasione di vivere Offida, i sapori che la caratterizzano, la piazza e la loggetta del Comune, per avvicinarsi alla cultura delle nostre terre produttrici di vino, grazie alle masterclass”.

