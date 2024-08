ASCOLI PICENO – Importante appuntamento religioso che ha visto la partecipazione di molti cittadini ma anche turisti.

Parliamo della processione in onore di Sant’Emidio per le vie del centro di Ascoli che si è svolta nel tardo pomeriggio del 5 agosto. Una presenza massiccia di molti fedeli provenienti da varie zone d’Italia e non solo. Prima si è svolta la messa presieduta dall’Arcivescovo Monsignor Gianpiero Palmieri, poi il corteo in strada che ha visto l’animazione e celebrazione del “Coro diocesano” diretto dal Maestro Francesco Fulvi.

Una processione molto apprezzata dai presenti che hanno voluto rendere omaggio al Patrono della città. Nel corteo, oltre al Vescovo Gianpiero Palmieri, anche il sindaco Marco Fioravanti insieme a molte istituzioni politiche, civili e delle Forze dell’Ordine.

Oggi, 6 agosto, alle 18 la Messa di Ringraziamento anche per gli iscritti alla Pia Unione di Sant’Emidio.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.