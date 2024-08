ASCOLI PICENO – La Conferenza dei servizi ha approvato il progetto definitivo dei lavori di adeguamento

sismico della sede del Comando provinciale del Nucleo di Polizia Tributaria e Comando Compagnia della

Guardia di Finanza di Ascoli.

L’edificio confina con proprietà private per due lati e con la viabilità cittadina sugli altri due. Nello stesso

Edificio oltre alla Caserma della Guardia di Finanza che ne occupa la gran parte della superficie, sono

presenti al piano terra, con accesso anche lungo via Dari tre unità immobiliari private ad uso attività

commerciale.

L’edificio oggetto di intervento costituisce parte integrante di un aggregato edilizio all’interno del

quartiere di San Venanzio nel centro storico di Ascoli Piceno, in cui insiste la celebre chiesa romanica di

San Venanzio da cui il quartiere prende il nome.

L’Agenzia del Demanio Direzione Regione Marche ha rilevato la necessità da parte del Comando Regionale

Marche della Guardia di Finanza di predisporre un nuovo layout funzionale finalizzato all’ampliamento

degli alloggi di servizio già presenti, nonché all’inserimento, in luogo degli ambienti già dedicati a zona

operativa, di camerate con relativi servizi e di cantine ad uso degli alloggi.

Il progetto di restauro dell’edificio situato in Corso Mazzini mira a preservare e valorizzare l’armonia

estetica e storica delle sue facciate e degli interni, rispettando la coerenza architettonica originale. Tutti

gli interventi sono finalizzati a preservare i caratteri edilizi presenti, senza alterare la natura dell’immobile.

Gli interventi non prevedono modifiche planivolumetriche che comportino alterazioni alla sagoma, al

sedime e ai prospetti dell’edificio. Ci sono degli alloggi di servizio finanziati nell’ambito del progetto. Si

tratta di un’azione complementare, non ci sarà un trasferimento della struttura attuale dove risiede il

Comando del Corpo. Il cantiere sarà avviato nel giugno 2025.

“Proseguiamo senza sosta il nostro intervento a favore della rinascita dei nostri territori. Il Comando della

Guardia di Finanza potrà nuovamente beneficiare di spazi rifunzionalizzati e che si trovano in uno degli

angoli più belli del centro storico di Ascoli Piceno – dichiara il Commissario straordinario alla Ricostruzione

Sisma 2016 Guido Castelli -. Ringrazio l’Agenzia del Demanio, l’Ufficio Ricostruzione Marche, il Presidente

della Regione Francesco Acquaroli e il Sindaco Marco Fioravanti per la fondamentale collaborazione. Con

questo intervento si perfeziona la strategia che all’indomani del 30 ottobre 2016 fu messa in campo dalla

rete istituzionale per garantire alla Guardia di finanza di disporre di spazi più ampi e funzionali ma

comunque ubicati nel centro storico. Ero sindaco al tempo ed oggi in qualità di Commissario avverto una

particolare soddisfazione per questo importante traguardo. Mai come in questo caso torna utile ricordare

il motto della Guardia di finanza: nec recisa recedit”.

