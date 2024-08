Una manifestazione attesa ogni anno con trepidazione e partecipazione, che accoglie molti turisti da tutta la Provincia di Fermo e non solo

AMANDOLA – La Festa in onore di San Ruffino è un evento da sempre legato alla città di Amandola ed a tutte le comunità della zona che si svolge in prossimità dell’Abazia dei Santi Ruffino e Vitale ed in prossimità del lago di San Ruffino.

Una manifestazione attesa ogni anno con trepidazione e partecipazione, che accoglie molti turisti da tutta la Provincia di Fermo e non solo ed è motivo e luogo di ritrovo dei molti amandolesi che nel corso degli anni e per varie motivazioni si sono trasferiti da Amandola

Nessuno sa bene da quanti anni l’evento si rinnova, di sicuro le edizioni sono molteplici, forse addirittura dai primi del ‘900. Fatto sta che la Festa fa parte del patrimonio sociale e culturale dell’intera area montana. La Festa è in onore di San Ruffino, il Santo bambino protettore di queste zone, a partire dagli anni intorno al 1200.

La Festa organizzata dalla locale “Associazione San Ruffino” con la partecipazione del Comune di Amandola e della Pro Loco di Amandola, si svolge quest’anno in tre giorni: 17, 18, 19 agosto.

Quest’anno torna, come negli anni immediatamente successivi al 1956, anno di smantellamento della ferrovia Porto San Giorgio – Amandola, il trasporto con autobus sulla tratta San Ruffino – Amandola ma con la novità della gratuità.

Info: Ufficio Turistico Tel. 0736840731 – Mail [email protected]

https://www.amandola.info

In contemporanea con la festa si svolge la storica e tradizionale fiera di merci varie molto partecipata dagli operatori commerciali di ogni genere.

