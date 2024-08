Tutti i provvedimenti, ordinanza emanata dall’Arengo. I dettagli per i cittadini ma anche per i turisti

ASCOLI PICENO – Con l’Ordinanza dirigenziale 513 dell’8 agosto 2024 l’Amministrazione comunale di Ascoli ordina dalle ore 18:30 del 10 agosto p.v. sino al termine dell’esigenza, prevista presumibilmente per le ore 03:00 del giorno 11 agosto:

l’interdizione della circolazione veicolare in Piazza Roma, Via XX Settembre, Piazza Simonetti, Corso Trento e Trieste, Via B.Cairoli, Via A.Ceci, Largo Crivelli, Piazza V.Basso

il divieto di sosta con rimozione coatta in Piazza Roma, Via XX Settembre, Piazza Simonetti (eccetto stalli Prefettura), Corso Trento e Trieste, Via B.Cairoli, Via A.Ceci, Largo Crivelli, Piazza V.Basso

l’interruzione della circolazione del Trenino Turistico Giocamondo, del Mini Bus Elettrico Robles e delle corse Start bus navetta interferenti con la manifestazione.

dalle ore 20:00 alle 00:00 del 10 agosto:

l’interdizione della circolazione veicolare in Via delle Torri (tratto da Via E.Clementi a Piazza Sant’Agostino), Via P.Marucci, Via E. Clementi, Piazza Sant’Agostino, c.so V.Emanuele, piazza Viola, via Sacconi;

il divieto di sosta con rimozione coatta in c.so V.Emanuele, piazza Viola e via Sacconi ambo i lati;in conseguenza all’interdizione della viabilità in via Sacconi la viabilità è modificata come di seguito: in c.so Mazzini (tratto da l.go Crivelli a Piazza Matteotti) deviazione di tutte le provenienze in via dei Malaspina previa rimozione del dissuasore fisico (fioriera) e posizionamento di transenne con segnaletica; inversione del senso di circolazione in via dei Malaspina con istituzione del senso unico di circolazione Sud/Nord e deviazione del traffico in entrata da via V.Alfieri;

dalle ore 15:30 del 10 agosto sino alle ore 9:00 del giorno 11 agosto al competente Servizio della P.L.(Reparto 6 – procedimenti sanzionatori), la disattivazione dei varchi elettronici “XX Settembre”, “Cairoli” e “Carmine” onde favorire le operazioni di carico scarico dei manufatti e delle attrezzature necessarie allo svolgimento della manifestazione e nel contempo consentire vie di transito alternative alle interdizioni che si andranno a realizzare per consentire lo svolgimento della stessa.

ai residenti delle Z.T.L/A.P.U interessate sarà consentito di uscire dal Centro Storico, seguendo l’itinerario più breve o, in alternativa, quello più marginale rispetto al luogo di svolgimento della manifestazione; gli stessi residenti potranno rientrare solo al temine della manifestazione, allorché verranno ripristinate le ordinarie condizioni di viabilità;

