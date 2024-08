ASCOLI PICENO – Appuntamento culturale nel capoluogo.

Oggi, 12 agosto, si è svolta una conferenza stampa presso la Sala De Carolis e Ferri di Palazzo dell’Arengo, ad Ascoli.

Nell’occasione è stato presentato il programma dell’edizione 2024 di “Cinema sotto le Torri”, rassegna cinematografica che si terrà a partire dal 17 agosto fino al 24 presso il Chiostro del Polo di Sant’Agostino.

Kermesse all’aperto promossa dall’amministrazione comunale ascolana in collaborazione con il Cinecircolo “Don Mauro-Nel corso del tempo” e Publiodeon.

Proiezioni gratuite, eventi cinematografici, con incontri con autori, registi, attori ed esperti. Quest’anno due anche due proiezioni pomeridiane. Gli eventi serali inizieranno alle 21, quelli pomeridiani alle 17.45.

L’ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria via Whatsapp al numero 3318354935. La prenotazione garantisce il posto fino alle ore 20.55 dopodiché i posti ancora liberi saranno assegnati anche senza prenotazione.

Alla conferenza erano presenti l’assessore comunale alla Cultura Donatella Ferretti, il direttore di Ascoli Musei, Stefano Papetti insieme a Cristina Peroni e Cristiano Massari, Don Giampiero Cinelli del Cinecircolo, Pietro Ferretti di Publiodeon e i dipendenti comunali coinvolti nell’organizzazione.

Apre la conferenza Donatella Ferretti: “Una rassegna che ogni anno propone alla cittadinanza i titoli più interessanti e attuali. Si tratta di film del 2023 e 2024, lavori cinematografici per ogni palato. Opere per le famiglie e non solo. Importante la collaborazione con Musei Civici Ascoli, promotori di laboratori e iniziative per i più piccoli. La kermesse si terrà al Polo Sant’Agostino e ringraziamo la direzione per l’ospitalità. Un grande grazie anche al Circolo Don Mauro per il loro contributo e la programmazione di quest’estate”.

Don Giampiero Cinelli prosegue: “Ringrazio ovviamente l’amministrazione comunale per il sostegno anche in questa edizione. Manifestazione nata in fase Covid fra mille difficoltà ma anno dopo anno è cresciuta e continua a crescere, Abbiamo rafforzato la rassegna anche con delle proiezioni al pomeriggio oltre che la sera. Inoltre il 24 agosto ci sarà, dopo la proiezione pomeridiana, una visita guidata alla Galleria d’arte Licini”.

Gli organizzatori concludono: “La programmazione è rivolta a tutti, titoli impegnativi ma anche più leggeri. Abbiamo pensato ad un pubblico ampio e abbiamo voluto coinvolgere più fasce. Si potrà accedere alla visione dei film in maniera gratuita ma tramite prenotazione WhatsApp”.

Inaugura la rassegna, sabato 17 agosto, “Io Capitano” di Matteo Garrone. Ci sarà lo sceneggiatore Giulio Troli con cui il pubblico potrà interloquire dopo aver visto la pellicola.

Domenica 18 agosto dedicata ai più piccoli con “Elemental” di Petr Sohn nel pomeriggio e a seguire un aperitivo offerto a tutte le famiglie presenti. In serata il film d’animazione “Wish” di Chris Buck e Fawn Veerasunthorn.

Lunedì 19 agosto è la volta di “Anatomia di una caduta” di Justine Triet mentre martedì 20 agosto sarà la volta di “Settimo grado” di Massimo Cappelli alla presenza del regista ascolano e probabilmente dell’attore protagonista Giorgio Pasotti.

Mercoledì 21 agosto spazio a “L’età giusta” di Alessio di Cosimo. Ci sarà il regista accompagnato dall’attrice ascolana Iole Mazzone.

Giovedì 22 agosto sarà proiettato “Zamora” di Neri Marcorè, potrebbe essere presente il noto attore e regista di Porto Sant’Elpidio, molto legato ad Ascoli. Il 23 agosto ci sarà “Ancora volano le farfalle” di Joseph Nenci. Quest’ultimo sarà presente in sala e disponibile a rispondere alle domande del pubblico insieme all’attrice Giorgia Fiori e all’attore Massimo Fradelloni.

Si conclude sabato 24 agosto con una doppia proiezione: nel pomeriggio “Maurice un topolino al museo” di Vasiliy Rovenskiy seguito dalla visita guidata alla Galleria d’Arte “Licini” e in serata “Un mondo a parte” di Riccardo Milani.

Ricordiamo che l’ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria via Whatsapp al numero 3318354935. La prenotazione garantisce il posto fino alle ore 20.55 dopodiché i posti ancora liberi saranno assegnati anche senza prenotazione.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.