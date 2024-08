L’ingresso al borgo è libero e gratuito. A pagamento (e non obbligatorio per accedere al borgo) sarà solo il biglietto per giocare con le Fiabe e per gli spettacoli che andranno in scena al Teatro della Fiaba e della Poesia

MONTALTO DELLE MARCHE – 22 fiabe, 170 figuranti, 18 compagnie artistiche e 120 membri dello staff. Sono questi alcuni dei numeri – in crescita anno dopo anno – dell’edizione numero 33 che sta per prendere il via della Notte delle Streghe e dei Folletti di Montalto delle Marche.

Appuntamento da oggi – 12, 13 e 14 agosto – con una festa magica e unica nel suo genere che unisce intere generazioni, dai più piccoli agli adulti: perché sognare con le fiabe non ha età.

Il borgo di Montalto si sta quindi per trasformare in un paese incantato. Nelle vie del centro storico si potranno infatti ammirare i personaggi delle favole e le speciali scenografie allestite, giocare e lasciarsi trasportare nel mondo fantastico creato per l’occasione.

L’ingresso al borgo è libero e gratuito. A pagamento (e non obbligatorio per accedere al borgo) sarà solo il biglietto per giocare con le Fiabe e per gli spettacoli che andranno in scena al Teatro della Fiaba e della Poesia. I biglietti potranno essere acquistati presso le casse all’ingresso del paese, oppure sulla piattaforma Eventbrite, al seguente link: https://www.eventbrite.com/e/la-notte-delle-streghe-e-dei-folletti-tickets-955173909877?aff=erelexpmlt&_gl=1*2ohg37*_up*MQ..*_ga*NTUzMjg5NTg3LjE3MjMxOTM3NDA.*_ga_TQVES5V6SH*MTcyMzE5Mzc0MC4xLjAuMTcyMzE5Mzc0MC4wLjAuMA..

L’evento, organizzato dall’Associazione Turistico-Culturale “Streghe e Folletti” in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Montalto delle Marche, trasformerà il borgo montaltese in un mondo incantato fatto di streghe e folletti, storie, spettacoli, acrobazie e giochi, fino ad arrivare al suggestivo rogo della strega (il 14 agosto) che incanta ogni anno grandi e piccini. Fittissimo il programma: come da tradizione si parte il 12 agosto con la parata delle Fiabe alle ore 17, per poi continuare con spettacoli, performance, fiabe, favole, esibizioni di tutti i tipi e per tutte le età. Tra le numerose proposte, a intrattenere i tanti visitatori per le vie del centro storico ci sarà anche la Compagnia dei Folli.

L’intero programma dettagliato qui: https://www.lanottedellestregheedeifolletti.com/

Presenti poi punti di ristoro in diversi angoli del borgo e la possibilità di raggiungere il centro storico con due punti di parcheggio che saranno allestiti presso il campo sportivo Comunale S. Funari e al parcheggio della cantina sociale Valdaso, con un servizio di navetta gratuito organizzato per raggiungere l’ingresso del paese e viceversa. Inoltre: area camper e area camping attrezzate e a disposizione.

“Ricordo bene quando ero bambino e un gruppo di montaltesi decise di trasformare l’intero centro storico di Montalto in un paese incantato. Oggi La Notte delle Streghe e dei Folletti è diventata una festa imperdibile a livello regionale, e oltre, ed è emozionante vedere che evento straordinario sia diventato, in crescita anno dopo anno. Un doveroso ringraziamento quindi a chi si impegna per mesi per la migliore riuscita possibile di ogni edizione, quindi prima di tutto l’Associazione “Streghe e Folletti” e poi tutti i volontari, figuranti e artisti all’opera” – dichiara il sindaco di Montalto delle Marche Daniel Matricardi.

