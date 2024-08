Torna in bianconero anche Maurizii cresciuto nel vivaio del Picchio

ASCOLI PICENO- L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver ceduto al Giugliano a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025 le prestazioni sportive del portiere Davide Barosi. Contestualmente arriva dal Giugliano nella città delle Cento Torri Damiano Menna, che ha sottoscritto un contratto annuale. Difensore centrale, nato il 27 aprile 1995 a Lanciano, ha vestito in Serie C le maglie di Campobasso, Renate e Giugliano.

ALTRE OPERAZIONI acquisito fino al 30 giugno 2025 con opzione il diritto alle prestazioni sportive di Emanuele Maurizii.

Nato il 2 febbraio 2001 a Sant’Omero (TE), Maurizii è un terzino sinistro, prodotto del vivaio bianconero, in cui si è formato prima delle esperienze in Serie C con Matelica, Ancona e Pro Sesto.

Il Club bianconero accoglie con un bentornato Emanuele, che vestirà la maglia numero 3.

