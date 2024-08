ASCOLI PICENO – Con l’Ordinanza dirigenziale 527 del 20 agosto 2024 l’Amministrazione comunale di Ascoli dispone:

dalle 23:00 del 02/09/2024 alle 06:00 del 03/09/2024 l’adozione dei i seguenti provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale e sosta in c.so Mazzini e delle altre vie interferenti con le operazioni di smontaggio:

il divieto di sosta con rimozione coatta, su ambo i lati, per il tratto che va da p.zza di Cecco a rua L. Giosafatti;

il transito in senso contrario di marcia dell’ autogru e autoarticolati sul tratto sopra indicato;

interdizione del transito veicolare in via delle Torri intersezione Largo Clementi con istallazione di transennatura munita della prescritta segnaletica di “transito interrotto per C.so Mazzini” e la presenza di un moviere per deviare la circolazione veicolare in via dei Soderini, per riprendere c.so Mazzini all’altezza di via Tullio Lazzari.

la temporanea revoca della ZTL di solo transito sul tratto di cui al punto precedente.

l’inversione del senso di marcia di via Dari e l’obbligo di svolta per via Orsini per coloro che transitano su piazza Bonfine

l’inversione del senso di marcia sul tratto di C.so Mazzini che va dall’intersezione con rua dei Giosafatti a quella con via Dari.

a p. zza Sant’Agostino, l’obbligo di svolta a sinistra verso via Dari, per coloro che provengono da via Mazzoni,via dei Saladini, via Nicolò IV e rua della Colonna.

la presenza per tutto il tempo di durata dei lavori di movieri a p. zza Bonfine e p. zza Sant’Agostino per evitare l’immissione dei veicoli in C.so Mazzini (direzione est/ovest).

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.