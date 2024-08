ASCOLI PICENO- “La Flc Cgil di Ascoli Piceno – Fermo è costretta a rilevare l’intollerabile ritardo nella diffusione degli esiti delle richieste di assegnazione provvisoria del personale docente.” Lo afferma Enzo Di Vita, segretario provinciale della organizzazione sindacale.

“Apprezziamo l’impegno con il quale i funzionari dell’Ufficio Scolastico Provinciale hanno lavorato e stanno lavorando in questi torridi giorni di agosto” prosegue il sindacalista, “ma, a meno di 48 ore lavorative dall’inizio del nuovo anno scolastico decine e decine di docenti ancora non sanno se lunedì prossimo dovranno presentarsi nella sede scolastica nella quale sono titolari oppure in quella nella quale hanno chiesto di insegnare nell’anno scolastico 2024/25. Questa incertezza è inammissibile”. È il ministero dell’istruzione nei suoi più alti livelli che ha responsabilità di tutto questo ” continua il sindacalista “ai piani alti di viale Trastevere dimostrano di avere formidabile fantasia per fare gli annunci delle innovazioni più disparate, ma di essere del tutto sforniti di capacità organizzative”.

“La gestione dei concorsi PNRR, banditi da quasi un anno, senza che ve ne fossero reali necessità, dato che devono ancora essere esaurite le graduatorie dei concorsi precedenti è stata fallimentare” afferma Di Vita “Gli uffici periferici del ministero sono stati occupati anche da questa incombenza e non hanno potuto garantire tempi adeguati alle operazioni propedeutiche all’avvio del nuovo anno scolastico.” “Date queste premesse” conclude il segretario provonciale “è facile immaginare un avvio delle attività più problematico del solito ”

“La FLC CGIL farà come sempre la sua parte nell’azione di tutela dell’attività delle lavoratrici e dei lavoratori della scuola” assicura Di Vita.

