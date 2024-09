Si tratta dunque di un utile servizio messo a disposizione dei cittadini, in particolare delle donne, ma anche dei tanti turisti che nel periodo estivo risiedono per le vacanze

ASCOLI PICENO – La settima edizione del progetto “Laboratori territoriali di prevenzione della salute” ha di nuovo battuto il proprio record di partecipanti e nelle attività realizzate nell’estate 2024 ha coinvolto ben 776 persone di ogni età coinvolte.

Sono state ben 57 le lezioni gratuite di yoga dall’insegnante Eugenia Brega che si sono svolte ad Ascoli, Grottammare, San Benedetto del Tronto e Grottammare, ognuna della durata di un’ora ciascuna.

L’iniziativa è stata realizzata dalla Cooperativa DLM, col contributo dei comuni di Monteprandone, San Benedetto del Tronto e Grottammare, di Fondazione Carisap, di Coop Alleanza 3.0, della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna della Regione Marche, del Consiglio regionale – Assemblea regionale delle Marche, col patrocinio del Comune di Ascoli Piceno e il sostegno di U.S. Acli Marche Aps.

La crescita dei partecipanti al progetto è stata veramente esponenziale, così come testimoniano i dati raccolti. Se nella prima edizione, realizzata nel 2018, i praticanti dello yoga erano stati 209, nel 2022 si era arrivati a 621 aderenti. Nel 2023 nuovo incremento di partecipanti 737, e nel 2024 ben 776.

Si tratta dunque di un utile servizio messo a disposizione dei cittadini, in particolare delle donne, ma anche dei tanti turisti che nel periodo estivo risiedono per le vacanze in Riviera. Un servizio particolarmente apprezzato come testimoniato dalle tante adesioni registrate.

Altro aspetto particolarmente importante è quello relativo alla valorizzazione e a una maggiore fruizione di parchi e giardini pubblici come il Parco Wojtyla di San Benedetto del Tronto, il Giardino dei Colori di Monteprandone e del Parco dell’Annunziata ad Ascoli.

“Vari studi scientifici – dice il presidente della Cooperativa DLM Sandro Tortella – hanno evidenziato l’importanza della pratica sportiva come strumento di prevenzione. Nessun altro sport, infatti, può avere la stessa azione rilassante dello yoga, perché corpo e mente lavorano assieme, l’uno non può e non deve escludere l’altra. Lo yoga ha una azione tonificante per il corpo, lo rende più elastico e forte. Lo yoga inoltre migliora la respirazione e proprio con la respirazione profonda e diaframmatica possono arrivare serenità e calma, è il modo migliore per purificarsi e far convergere tutte le proprie energie. Lo yoga inoltre migliorare le capacità di concentrazione, aiutando a rilassarsi ed eliminando le energie negative”.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.