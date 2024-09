ASCOLI PICENO – Sono iniziate a Genova le riprese del film “Colpo Circuito”, un thriller movie girato interamente in Liguria, tra Genova e Pietra Ligure, dal 2 al 28 settembre 2024. Diretto da Anna Antonelli e scritto da Paolo Fittipaldi, il film è prodotto da Creations Factory con il sostegno del bando FiLSE della Regione Liguria, e rappresenta una delle opere prime più attese dell’anno.

Uno dei ruoli centrali di “Colpo Circuito” (titolo ancora provvisorio del film) è affidato alla talentuosa attrice ascolana Giorgia Fiori, che ha il ruolo di Isa, moglie del protagonista interpretato da Stefano Cassetti. Giorgia Fiori, nota per la sua intensità interpretativa e la sua presenza scenica, offrirà una performance piena di sfaccettature nel ruolo di una donna forte e complessa, il cui destino è indissolubilmente legato a quello del marito in un intreccio di amore, inganno e pericolo. Giorgia Fiori, originaria di Ascoli Piceno, ha saputo farsi notare nel panorama cinematografico italiano grazie alla sua versatilità e al suo talento, conquistando pubblico e critica con interpretazioni di grande profondità emotiva.

In “Colpo Circuito”, il suo personaggio aggiunge una dimensione drammatica e intensa alla narrazione, confermando ancora una volta le sue capacità artistiche. “Colpo Circuito” vanta un cast di alto livello, che oltre a Giorgia Fiori e Stefano Cassetti, include attori di rilievo come Andrea Bruschi, Alessandro Cremona, Ivan Franek, Alessandro Cirilli, Alberto Aimo, Cristina Pasino e molti altri. La trama del film narra di Pierre, un ex agente segreto che ora conduce una vita normale come pilota di aerei, ma che ad un certo punto vede la sua esistenza sconvolta da una malattia degenerativa che lo lascia paralizzato e incapace di comunicare. La sua famiglia, in particolare sua moglie Isa (Giorgia Fiori), è devastata dalla sua condizione.

Tuttavia, il passato oscuro di Pierre riaffiora quando individui misteriosi, interessati a informazioni segrete di cui Pierre è in possesso, iniziano a interferire nella sua vita. Mentre Pierre inizia una sorprendente guarigione, la tensione cresce in quanto le informazioni che possiede devono essere recuperate a qualsiasi costo, e Isa sarà cruciale nel piano per proteggerle.

