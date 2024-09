ASCOLI PICENO – La Camera del Lavoro di Ascoli Piceno ha compiuto lo scorso 29 Agosto 80 anni dalla sua costituzione. Nell’ambito di diverse iniziative che intendiamo portare avanti per ricordare questo importantissimo anniversario, si terrà nella giornata di mercoledì 4 settembre un convegno dal titolo “Il Piceno al Bivio” con la presenza del nostro Segretario Generale Maurizio Landini, a concludere i lavori. L’appuntamento è domani, 4 settembre, alle 14.30 presso il Teatro dei Filarmonici ad Ascoli Piceno.

“Sarà l’occasione per proporre una visione a 360 gradi sulla situazione del nostro territorio, sullo sviluppo e le politiche del lavoro, oltre che sui rischi che il nostro territorio corre con l’Autonomia Differenziata – spiega Barbara Nicolai, Segretaria Generale della CGIL Ascoli Piceno – Abbiamo invitato ad ascoltare le Istituzioni del territorio, le associazioni datoriali, oltre che alle associazioni che con noi collaborano, i partiti e le altre organizzazioni sindacali, per mostrare loro la prospettiva sulla quale riteniamo prioritario che le politiche del territorio si sviluppino”.

Conclude Nicolai: “Non è soltanto un momento di celebrazione. Vogliamo onorare la nostra storia che ci vede come presidio democratico e antifascista da 80 anni nel territorio, rilanciando un azione politica chiara per promuovere un modello di sviluppo diverso in questa Provincia, più giusto, orientato verso i più deboli, l’inclusività, che metta al centro lavoratrici, lavoratori, pensionate e pensionati. Tanto c’è da fare, ma la CGIL di Ascoli Piceno è pronta a portare avanti le proprie proposte”.

