ASCOLI PICENO – Ultimi lavori per il ponte di Brecciarolo: dopo la realizzazione dell’attraversamento e delle opere minori sul lato ovest, adesso si procederà con le opere complementari sul lato est, lungo Via dei Giaggioli.

Nella notte tra giovedì e venerdì inizieranno i lavori di scavo per accelerare il più possibile i tempi, con una tempistica complessiva pari a 30 giorni. Per tutta la durata degli interventi la pista ciclabile non sarà accessibile sul tratto all’altezza della chiesa di Brecciarolo, sia per chi arriva dal semaforo sia per chi proviene da ovest.

