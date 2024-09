ASCOLI PICENO – Tutto pronto per un appuntamento importante nella città delle Cento Torri.

Oggi, 5 settembre, ad Ascoli presso la Sala De Carolis e Ferri dell’Arengo si è tenuta la conferenza di presentazione di “Travertino DiVino”.

Evento in programma dal 20 al 22 settembre in piazza del Popolo che unirà degustazioni, dj set, arte e cultura. Tutte le informazioni sul programma sono disponibili sul sito ufficiale, clicca qui.

L’iniziativa unisce la degustazione dei migliori vini piceni con l’arte del travertino. Un’occasione per assaporare i pregiati vini locali e di immergersi nella tradizione artistica e storica legata al travertino.

Ogni partecipante potrà acquistare un kit pass degustazione vino, al prezzo di 20 euro, che include un calice in vetro con deposito cauzionale, e un Stuzzico, che offre piccoli assaggi di prodotti locali per accompagnare le degustazioni. L’evento proporrà workshop e laboratori imperdibili tenuti da artisti di spicco. Ci saranno esperienze sensoriali per le persone normovedenti e ipovedenti, un bel gesto di integrazione e abbattimento di barriere.

Alla conferenza hanno partecipato il sindaco Marco Fioravanti, il direttore di Ascoli Musei, professor Stefano Papetti, il sommelier Massimo Spinelli, il presidente dell’associazione Village Eventi, Antonio Bachetti, e la presidente Uici di Ascoli e Fermo, Gigliola Chiappini.

Il primo cittadino, Marco Fioravanti, apre la conferenza: “Evento che coniuga due tesori del territorio. Il travertino e l’enogastronomia. Tre giorni che daranno ricchezza culturale e società a tutta la città di Ascoli. Riusciamo così a coinvolgere giovani e adulti. Importante lo spazio dedicato anche agli ipovedenti. Un evento che promuove l’interazione in un contesto dove le tecnologie hanno il sopravvento. Un’iniziativa che vuole garantire il ritorno alle relazioni dirette, senza congegni elettronici. Confido in una grande partecipazione da parte della cittadinanza ascolana”.

Antonio Bachetti, Village Eventi, aggiunge: “Io e i miei soci siamo noti per il veglione di Carnevale di Villa Picena. Abbiamo deciso, noi cinque, di creare un evento per diversificarci dalla nostra principale attività, focalizzandoci soprattutto sul centro storico di Ascoli Piceno. Il nostro Focus si è incentrato sul vino portando le cantine nella città delle Cento Torri, in piazza del Popolo. Volevamo abbinare una particolarità del nostro territorio ed è stato scelto il travertino. Da qui è nato, appunto ‘Travertino DiVino’. Per questa idea abbiamo deciso di incrociare le nostre strade con una collaborazione con qualcuno che potesse interpretare e dare un contributo personale alla nostra idea nel migliore dei modi. E’ entrato in campo il Sommelier Massimo Spinelli il quale proviene da numerosi eventi simili nel Piceno approcciandosi con entusiasmo a questa nuova formula. Per quanto riguarda il travertino ci siamo resi conto delle presenze di spicco in città che stranamente non si conoscevano o che perlomeno non avevano ancora collaborato insieme come Cave Cavam, Cave Tancredi, lo scultore Ghenti, il mosaicista Pulcini ed Ignazio Coccia che presenterà pure il suo libro. Ognuno di loro ha dato disponibilità e suggerimenti molto interessanti per l’iniziativa – prosegue Bachetti – portremo infatti il travertino al centro di piazza del Popolo con dei blocchi che rappresenteranno l’anima della città”.

Bachetti afferma: “Ringrazio anche la fondazione Officina dei Sensi, la figura di Gigliola e di Mirko che nel momento in cui abbiamo presentato il progetto e volevamo coinvolgerli per il laboratorio sensoriale per integrare meglio e con piacere normovedenti ed ipovedenti, hanno accettato e abbracciato immediatamente la nostra proposta perché hanno uno spirito propositivo e di coinvolgimento molto spiccato”.

Il presidente di Village Eventi conclude: “Ringrazio anche le 22 cantine e la preside dell’Istituto Ulpiani che parteciperanno all’evento avendo subito sposata la nostra causa con grande disponibilità. Grazie anche ai sei produttori di liquori e distillati che in un nuovo contesto, nel chiostro di San Francesco, congiuntamente con dei nostri Dj alimenteranno il dopo cena. Ringraziamo coloro che hanno reso possibile tutto ciò e siamo sicuri che in concomitanza con l’evento ippico organizzato da Panichi, Ascoli potrà ricavarne una grande e bella affluenza”.

Il Sommelier Massimo Spinelli dichiara: “La selezione delle cantine è stata realizzata pensando al territorio. Spazio alle realtà di Ascoli, Offida ma anche di altre località del Piceno. Stessa cosa per i produttori di liquori e distillati, tutti provenienti dalla nostra provincia”.

Il professor Stefano Papetti afferma: “Ascoli Musei farà la sua parte dando a disposizione dei visitatori la possibilità di vedere la Pinacoteca e mostre, parleremo anche della gloriosa storia del travertino. Nella manifestazione ci saranno contenitori antichi che verranno riempiti di vino rosso. Sarà un test per poi magari suggerire di provare ad invecchiare il vino all’interno di un blocco di travertino per comprendere quale contributo questo illustre materiale può dare a livello gustativo”.

Gigliola Chiappini, presidente Uici di Ascoli e Fermo, conclude: “Ben vengano iniziative del genere che supportano e aiutano le persone normovedenti e ipovedenti a poter godere delle bellezze del territorio. Un bel connubio tra storia ed enogastronomia che porterà soltanto benefici a tutta la comunità. Un modo molto apprezzato di gustare prelibatezze e nello stesso tempo apprendere nozioni di notevole interesse. Complimenti agli organizzatori e a tutti quelli che hanno reso possibile l’evento. Siamo onorati di poter dare il nostro contributo”.

