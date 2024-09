Le parole del tecnico bianconero, Carrera in vista della sfida tra Entella e Ascoli. Partita di cartello del girone B di serie C 2024/25

ASCOLI PICENO – I bianconeri si preparano alla sfida contro la capolista Virtus Entella, i liguri insieme al Gubbio, guidano a punteggio pieno il girone B di serie C dopo due giornate. Il match in programma domenica 8 settembre alle ore 21:15 allo stadio “Comunale” di Chiavari è valido per la terza giornata d’andata. La sfida sarà arbitrata da Fabio Rosario Luongo della sezione di Napoli.

L’Entella ha messo a referto due vittorie, ed è reduce dalla vittoria contro il Rimini in rimonta per 2 a1. Una squadra compatta che lotta e che è ben messa in campo, nonostante nel mercato estivo ci siano stati numerosi arrivi e partenze. Ascoli che dopo il pareggio nella prima gara contro la Spal e la vittoria contro la Pianese, a quota 4, si candida ad essere protagonista del girone B.

Il tecnico bianconero, Massimo Carrera, in conferenza stampa:” Sappiamo di affrontare una squadra tosta, compatta, solida e fattiva costruita per vincere il campionato. Ogni pallone deve essere una battaglia gli scontri individuali potrebbero decidere la partita. Sarà sicuramente con il campo sintetico un vantaggio per loro, noi ci siamo allenati sul sintetico ma potrebbe essere un’insidia, siamo pronti e abbiamo visto le cose che non andavano e corretto degli errori. Volevo ringraziare anche i tifosi per l’apporto di lunedì devono sapere che noi diamo tutto per la maglia vogliamo farli tornare a riempire lo stadio, dipende da noi.”

La situazione di Adjapong e Tirelli:”Adjapong si è ristabilito e potrebbe fare parte del gruppo che parte per Chiavari. Anche Silipo rientra, Gagliolo ha un problema all’adduttore, vediamo domani cosa dicono i medici. Tirelli sta meglio ma non avendo fatto prove sul campo non lo rischiamo.”

“Tirelli piacevolissima sorpresa per come si è approcciato sin dai primi giorni, ha fame e voglia non si risparmia mai, se si vuole arrivare è così ha tutte le possibilità per farlo. Ha fuoco dentro. Da tutto per la squadra, ha trovato subito sintonia si è adattato subito da esterno.”

Sarà il momento di vedere Luca Tremolada in campo?:”Ho l’idea di farlo giocare dal primo minuto, cerchiamo di fare la partita e vediamo se riusciamo ad essere più bravi di loro in fase di possesso.

Modulo, vedremo due trequartisti a supporto di Corazza o con l’inserimento di Tremolada Marsura o D’uffizi agiranno in avanti con Corazza?:” L’idea è quella di partire con due trequartisti, abbiamo lavorato tanto così sin dall’inizio e penso che partiremo con questo sistema.”

“A centrocampo vedremo stanno tutti bene, chi sarà più adatto alla partita.”

“Per quanto riguarda Quaranta, non si è allenato per un problema fisico che lo tormenta. Fa parte della rosa e spero di riaverlo in gruppo presto.”

“Livieri? In questo momento è lui il numero uno. Lo abbiamo aspettato fisicamente e mentalmente. Raffaelli ha fatto benissimo fino a quando è stato chiamato in causa.”

“Un campionato dove ci sono molte squadre tecniche, ma ci vuole cattiveria agonistica, tutte le partite bisogna giocarle sul campo. Aperto a qualsiasi sorpresa, bisogna dare continuità alle prestazioni e alla crescita. Rispetto per tutti ma paura di nessuno.”

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.