CHIAVARI – Il Patron dell’Ascoli calcio, Massimo Pulcinelli, ai microfoni si Rai sport al termine della prima frazione di gara: “Siamo una squadra allestita da poco tempo, loro sono più organizzati stanno insieme da più tempo. Sono tutti nuovi arrivati sono undici nuovi un campo per noi, non siamo allestiti male. Il lavoro del mister mi sembra buono siamo alla base di un progetto che vuole tempo per potersi consolidare.”

“Obiettivi? Sicuramente partecipare ai play off, scendiamo dopo 9 anni, di cui 6 di mia gestione, ci affacciamo ad una categoria che sappiamo essere difficile. Tantissimi giocano un posto per i playoff. Sicuramente dobbiamo fare i conti con le grandi potenze che partecipano al calcio e le nostre umili disponibilità, non si può fare il passo più lungo della gamba”

“Soddisfatto del mercato, il DS Righi ha fatto un ottimo mercato non ha superato il budget lo ha speso in modo coerente e corretto e poi abbiamo avuto l’ultima ciliegina, Tremolada che ci può dare un grande aiuto”

