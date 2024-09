ASCOLI PICENO – Ascoli Piceno torna ad ospitare il Forum dei Giovani Imprenditori del Centro Italia. Si terrà infatti giovedì 12 settembre a partire dalle 16:30 la diciottesima edizione dell’evento che raccoglie il movimento giovanile interregionale di Confindustria di Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche, presso la suggestiva cornice del Teatro Filarmonici.

Il convegno dal titolo “AL CENTRO DEL MONDO” affronterà il tema dei nuovi mercati a fronte della complessa situazione politico-economica mondiale, un argomento particolarmente rilevante in un contesto globale caratterizzato da cambiamenti geopolitici, fluttuazioni economiche e nuove sfide emergenti.

Dopo i saluti istituzionali portati dal Sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, dal Sottosegretario all’Economia, On. Lucia Albano, e dal Sen. Guido Castelli, Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016, i lavori saranno aperti dal Presidente del Comitato Interregionale, già Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Marche, Massimiliano Bachetti.

Sotto la conduzione del giornalista di Radio24, Maurizio Melis, si passerà quindi al primo panel che vedrà come ospiti il direttore della rivista “Domino” ed esperto di geopolitica, Dario Fabbri, e la docente di cultura, storia e società dei Paesi musulmani presso l’Università di Padova, Michela Mercuri. Si parlerà dell’imminente rinnovo presidenziale americano, dei possibili risvolti dovuti alle attuali tensioni internazionali e degli effetti che potranno avere tali scenari sull’economia europea ed italiana, delle prospettive di risoluzione dei conflitti attivi in Europa e Medio Oriente.

Il secondo panel introdurrà alcune figure che hanno condotto significative esperienze imprenditoriali, da Gianluca Tondi, AD di TM Italia, che produce cucine di altissima fascia e di design e che in pochi anni ha portato al 70% il suo fatturato estero, ad Alexandre Moscianese, partner di Arkios Italy, che rappresenterà strategie di sviluppo alla portata anche di PMI grazie ad una maggior propensione alla diversificazione, fino ad Alessandro Randon che, come CEO di Alperia Smart Services, illustrerà le strategie adottate da operatori economici sempre più attenti all’efficienza energetica e alla sostenibilità ambientale, anche come fattori di competitività.

Rischi e opportunità come fil-rouge anche nell’ultimo panel, dedicato alle previsioni internazionali. Massimo Cupillari, Wealth Advisor Mediolanum Private Banking, sull’evoluzione recente e prospettica dei tassi di interesse e sulle relazioni tra andamento dei valori di borsa ed economia reale, Achille Magni, Direttore Commerciale TeamSystem, per rappresentare come le nuove tecnologie possono incidere nella ricerca, nella identificazione e nella valorizzazione dei dati aziendali e infine il Rettore dell’Università Politecnica delle Marche, Gian Luca Gregori, che presenterà una recente ed inedita analisi, utile a trattare in modo non convenzionale i processi di internazionalizzazione.

Le conclusioni saranno affidate al Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria, Riccardo Di Stefano.

L’evento, che prevede la partecipazione di oltre 250 imprenditori provenienti da tutte le regioni italiane, è realizzato anche grazie al patrocinio del Comune di Ascoli Piceno, e di numerosi partner che hanno creduto nell’iniziativa: Alperia, uno dei maggiori produttori di energia rinnovabile a livello nazionale e provider di servizi energetici a 360°, Arkios Italy, una delle più dinamiche Investment Bank italiane focalizzate sul Mid-Market, che offre servizi integrati di corporate finance in ambito M&A, Equity Capital Market e Debt Advisory, Banca Mediolanum e Mediolanum Private Banking che con oltre 1,8 milioni di clienti ed un utile netto di circa 450 milioni di euro è uno dei più importanti operatori italiani nel mercato del risparmio, TeamSystem, tech company leader a livello internazionale nelle soluzioni digitali per la gestione del business di imprese e professionisti, Alma Allestimenti Creative Solutions, specializzata nel settore stand, allestimenti per mostre, congressi e arredamento showroom, Matrix Fitness, marchio del gruppo Johnson Health Tech che produce attrezzature per palestre, centri benessere, resort di lusso, hotel e squadre sportive ma anche soluzioni di qualità ripensate per l’uso domestico, Telematica Italia, società specializzata in finanza agevolata che offre da oltre 25 anni consulenza personalizzata supportando le imprese nella crescita, nello sviluppo e nel consolidamento attraverso l’accesso a contributi pubblici. Infine Adecco Italia, prima agenzia per il lavoro in Italia, Allianz, con l’Agenzia Generale delle Marche, Bachetti Food – Specialità dei Piceni, azienda storica del Piceno specializzata nei prodotti alimentari pronti da friggere, e Straccia Packaging, che da oltre 75 anni opera nel settore cartotecnico di alta qualità ed ecosostenibile per tutti i settori merceologici.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.