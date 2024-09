ASCOLI PICENO – Varianti più semplici da approvare e una percentuale del contributo per conservare beni

mobili e opere d’arte. La ricostruzione degli edifici di culto fa un passo nella direzione della

semplificazione e dell’efficacia grazie all’Ordinanza approvata oggi, 10 settembre, in Cabina di coordinamento sisma,

che introduce alcune modifiche all’Ordinanza 105.

“Abbiamo affinato gli strumenti a disposizione dei Soggetti attuatori, che spesso hanno a che fare con

varianti necessarie per preservare questi edifici che, oltre a un valore religioso, rivestono la maggior

parte delle volte anche un grande valore storico e artistico per le loro comunità – dichiara il

Commissario alla Riparazione e Ricostruzione Sisma 2016 Guido Castelli -. Per questo, oltre a svincolare

le varianti dal limite del 20%, abbiamo introdotto la possibilità di utilizzare fino al 3% dell’importo dei

lavori per la custodia e conservazione di beni mobili e opere d’arte, estendendo inoltre l’applicazione

dell’Ordinanza anche agli edifici che sono diventati ‘beni culturali’ dopo il sisma. Grazie ai Presidenti di

Regione, alla CEI, alle Diocesi e Arcidiocesi e agli Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti dell’Appennino

centrale. Siamo impegnati in un unico fronte, e la sinergia si riflette nei risultati positivi anche sul fronte

della ricostruzione di chiese e luoghi di culto”.

Le altre novità introdotte riguardano l’ammissione a contributo degli edifici di culto con nesso di

causalità accertato tramite perizia giurata e la possibilità per il Vice Commissario di valutare l’erogazione

dell’ulteriore 30% del contributo anche se non è stato raggiunto l’80% di avanzamento lavori.

Gli edifici di culto, sia pubblici che privati, danneggiati dalla sequenza sismica del 2016-2017 e finanziati

sono 1217, per un importo complessivo di oltre 741 milioni di euro.

