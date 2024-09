ASCOLI PICENO – Progetto sociale nel capoluogo.

Si è svolta il 10 settembre, alla sala De Carolis e Ferri di Palazzo Arengo ad Ascoli, la conferenza stampa di presentazione progetto “Teatro 3D”. Hanno partecipato alla conferenza il sindaco Marco Fioravanti, l’architetto Matteo Salvi e l’ingegnere Simone De Angelis.

Il progetto riguarda la realizzazione di un gemello digitale del teatro Ventidio Basso.

Grazie a questa tecnologia, puoi immergerti ed esplorare il teatro direttamente dal tuo smartphone, navigando comodamente attraverso tutte le postazioni con pochi tocchi.

Questo non è un “traguardo”, ma piuttosto un punto di partenza per sviluppi futuri, come ad esempio poter acquistare i biglietti del teatro scegliendo il posto migliore con la migliore visuale, pianificare eventi, ottimizzare l’acustica o gestire il flusso di spettatori durante gli eventi dal vivo.

“Inoltre, è uno strumento prezioso per preservare e valorizzare il patrimonio culturale rappresentato dal teatro, documentando nel dettaglio ogni elemento architettonico e artistico e rendendo il tutto accessibile anche a chi non può essere fisicamente presente – è stato detto in conferenza stampa – Il gemello digitale, dunque, diventa il punto di partenza anche per la realizzazione di un modello tridimensionale utilizzando la tecnologia B.I.M, fondamentale per la gestione e la manutenzione dell’edificio”.

“Cogliamo l’occasione per ricordare che dal 2025 la metodologia B.I.M sarà obbligatoria per gli appalti pubblici con importi superiori al milione di euro” hanno concluso i partecipanti alla conferenza.

Il tour virtuale sarà disponibile sul sito www.twinbim.it.

