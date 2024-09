Ad attendere il Picchio c’è il Milan Futuro nel, match valido per la 4^ giornata del campionato Serie C NOW 24/25

ASCOLI PICENO- Il tecnico bianconero Carrera, prima della partenza per Milano in conferenza stampa.

Ad attendere il Picchio c’è il Milan Futuro nel, match valido per la 4^ giornata del campionato Serie C NOW 24/25, in programma sabato 14 settembre, alle 18:30, allo stadio “Carlo Speroni” di Busto Arsizio”. Arbitra Gabriele Sacchi di Macerata.

“Loro sono una squadra di qualità sono giovani, affiancano la prima squadra hanno motore e qualità dobbiamo essere bravi a fare la partita. Individualità importanti, difficile da affrontare non è una classica squadra di Serie C. Bella sfida ci farà capire cosa siamo noi e dove possiamo arrivare. Sicuramente non come contro l’Entella servono i fatti non le parole abbiamo lavorato cercando di evitare gli errori commessi e abbiamo lavorato perché vogliamo vincere. Dobbiamo uscire che abbiamo dato tutto, non esistono i se, la prestazione è quello che conta.”

“Gagliolo, Quaranta e Piermarini non sono a disposizione per questa partita. Gli altri tutti a disposizione.Tremolada? Abbiamo diverse soluzioni bisogna capire il minutaggio che ha quanto regge in campo e se la sua condizione permette di fare determinate cose.”

“La difesa? Penso che siano stati errori dei singoli, lettura sbagliata della posizione. Fa parte della crescita. Nel calcio abbiamo poco tempo siamo ancora un cantiere. Dobbiamo amalgamarci, a prescindere dai moduli. Sono errori singoli. Abbiamo iniziato a quattro ed evoluto a tre ma stiamo provando varie situazioni. Oggi rifinitura ho le idee più chiare.”

“Fase offensiva? Mi ritengo responsabile perché in allenamento ho fatto delle scelte che mi sembravano ottimali invece in partita non è stato così, ho sbagliato le scelte la posizione di alcuni calciatori.”

“D’Uffizi? Ha tante qualità ma deve imparare a giocare con la squadra, non ha mai giocato titolare, in allenamento vedo cose che poi in partita non avvengono. Forse la pressione”

“Bando?deve crescere in certe situazioni come i contrasti , è giovane ci si può puntare, deve avere tempo anche di sbagliare il percorso non è breve e facile anche se non abbiamo tempo noi allenatori.”

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.