ASCOLI PICENO- Le parole dell’attaccante bianconero Jonathan Ciabuschi.

A Civitanova tre punti pesanti contro una buona squadra. Che partita è stata?

Quella di Civitanova è stata una partita maschia e piena di trappole. Siamo riusciti a portarla a casa grazie al grande gruppo che siamo e ai due gol dei nuovi arrivati Checco (Maio) e il Leone (Nonni).

Domenica arriva la Fermana che ha voglia di rivalsa dopo la battuta di arresto contro l’Ancona. Vi aspetta un altro match difficilissimo. “Quest’anno purtroppo sarà sempre dura e la Fermana, per la sua storia e per la squadra che ha costruito, ambirà ad arrivare nella parte alta della classifica.Dobbiamo farci trovare preparati dal primo minuto per portare a casa punti”

Lo scorso anno per te e per la squadra è stato un anno importantissimo. Su cosa state lavorando per fare un ulteriore passo avanti? “Lavoriamo sui soliti concetti trasferendo l’identità che abbiamo creato lo scorso anno ai nuovi ragazzi e poi, una volta trovata l’alchimia giusta, potremmo divertirci.

Questo è un campionato difficile che vi mette di fronte ogni giornata realtà importanti e con tifoserie calorose. “Si è il bello e il brutto di questo campionato: giocare contro piazze centenarie fa sicuramente piacere però sai che saranno partite dove non puoi abbassare la guardia neanche un secondo perché dall’altra parte c’è un pubblico che tiene la squadra sul pezzo prima durante e dopo la gara.”

“Sono certo però che sul piano dell’agonismo noi non siamo da meno a nessuno perché ci stiamo allenando per arrivare ad un livello superiore.”

