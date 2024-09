L’Ast promuoverà in futuro, attraverso l’Uosd di medicina vascolare, altre giornate come queste dedicate allo screening della patologia carotidea e dell’aorta addominale

ASCOLI PICENO – Sono terminati in poche ore dall’apertura delle prenotazioni, i 72 posti complessivi messi a disposizione dall’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli per effettuare gratuitamente, all’ospedale ‘Mazzoni’, nelle giornate del 26 e 27 settembre, esami strumentali per la diagnosi della patologia carotidea e dell’aorta addominale. Lo fa sapere l’Ast picena che, attraverso l’unità operativa semplice dipartimentale di medicina vascolare del nosocomio ascolano (tra i presidi ospedalieri italiani con ‘Bollino rosa’) diretta da Mariavirginia Boni, ha aderito all’open week dedicato alle malattie cardiovascolari organizzato, in occasione della Giornata mondiale del cuore, da Fondazione Onda Ets. Una risposta, dunque, quella della popolazione, che è andata oltre ogni più rosea aspettativa, e che dunque sottolinea ulteriormente la bontà dell’iniziativa volta alla promozione della prevenzione.

I 72 posti messi a disposizione rappresentano il massimo di quelli che l’Ast di Ascoli è riuscita a offrire in due giorni, considerando che per ciascuna delle 72 persone che ha prenotato vengono effettuate due prestazioni, l’ecocolordoppler dei vasi epiaortici e dell’aorta addominale. L’Ast fa comunque sapere che, visto il successo in termini di adesione da parte della popolazione e essendo come noto la prevenzione fondamentale per prevenire l’insorgenza di malattie gravi come quelle cardiovascolari, promuoverà sicuramente in futuro, attraverso l’Uosd di medicina vascolare, altre giornate come queste dedicate allo screening della patologia carotidea e dell’aorta addominale.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.