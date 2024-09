ASCOLI PICENO – Al termine del match perso dal Picchio contro la Lucchese, le interviste ai protagonisti in sala stampa.

Il vice allenatore della Luccese, Testini: “Non credo sia giusto che commenti la partita dell’Ascoli. Noi abbiamo fatto la partita per 90 minuti, lottando e correndo, loro hanno pareggiato mettendo gli attaccanti per provare a vincere. Noi tutta la settimana proviamo a giocare e vincere su ogni campo. L’assenza di Costantino? Erano tutti pronti, Fedato ha fatto una grandissima partita come tutti i ragazzi che sono entrati merito della preparazione in settimana, buona qualità di palleggio. Non ci dobbiamo illudere di nulla, abbiamo una squadra nuova con tanti giovani, devo tutti avere il desiderio di lottare su ogni pallone. Credo che l’Ascoli è una grande squadra costruita per fare un campionato di vertice, nella singola partita non sempre si riesce a fare quello che si vuole.”

Il Ds dell’Ascoli, Righi: “Sconfitta inaspettata, campionato equilibrato, sono stati più bravi di noi abbiamo meritato di perdere nei 90 minuti, ma ci sono stati dieci minuti in cui potevamo vincerla. Quando non si riesce a vincere almeno non bisogna perdere, era tanto l’entusiasmo dei ragazzi che hanno provato a vincerla. Noi non siamo stati mai capaci di riconquistare la palla, abbiamo avuto però la grinta giusta pareggiando. Abbiamo sbagliato dovevamo essere tutti più bravi, ci assumiamo tutte le responsabilità del caso, siamo consapevoli, dobbiamo stare zitti e lavorare. L’allenatore? Credo che sia su tutti l’interrogativo anche sull’allenatore, ci facciamo domande, la posizione dell’allenatore come del DS e dei giocatori va attenzionata. Risultato negativo per la prestazione, una figuraccia. Sul rigore? non so, credo che sia stato sbagliato non si può dare un calcio di rigore del genere, non mi auguro nemmeno che capiti per noi perché provoca molta sofferenza. Anche l’assistente era in difficoltà. Suppongo una trattenuta lieve ma non ho visto altro. Non voglio soffermarmi sull’episodio io mi concentro sulla prestazione ci dobbiamo fare delle domande. Non voglio giustificazioni, credo molto in questi giocatori, non è semplice fare una squadra che vince il campionato dopo due mesi di ferma totale per le note vicende, dobbiamo riportare la gente dalla nostra parte, sappiamo che hanno subito per mese qualcosa che non gli piace, a Carpi cercheremo di dare il meglio per cercare di mettere in sesto le situazioni.”

Il mister dell’Ascoli, Carrera: “Abbiamo cambiato sistema di gioco ma ho sempre detto che D?Uffizi è un giocatore di qualità, puntiamo su di lui, faccio delle scelte. Abbiamo fatto una brutta partita, nel secondo tempo meglio ma abbiamo avuto tante difficoltà. Giovedì abbiamo già un’altra partita e dobbiamo fare una prestazione molto diversa da questa. Una squadra costruita col tempo per trovare gli ingranaggi giusti ci vuole tempo, dobbiamo subito trovare la forza entro giovedì. Mi metto sempre in discussione anche quando vinco, sono il primo responsabile, i ragazzi hanno avuto una reazione abbiamo preso gol su un rigore discutibile. Abbiamo fatto dei cambi che ci hanno portato a fare un secondo tempo di cattiveria. Ci sono anche gli avversari, dobbiamo lavorare sui nostri errori.”

