L’evento, promosso in collaborazione con la Cna di Ascoli Piceno e il Comune della Vallata, vedrà la sede Route66 di via Ungaretti 4 a Stella ospitare forum, dibattiti, esposizioni e dimostrazioni

MONSAMPOLO DEL TRONTO – Weekend interamente dedicato agli appassionati di motori quello di sabato 28 e domenica 29 settembre, quando la Route66 srl di Monsampolo del Tronto inaugurerà la prima edizione di “Piceno Reference Automotive Greats Operators” (Prago).

L’evento, promosso in collaborazione con la Cna di Ascoli Piceno e il Comune di Monsampolo del Tronto, vedrà la sede Route66 di via Ungaretti 4 a Stella di Monsampolo ospitare forum, dibattiti, esposizioni e dimostrazioni in compagnia dei maggiori specialisti del settore, con fari puntati sulle ultime novità presentate nell’ultima fiera di Francoforte appena conclusa, l’evento più importante in campo automotive a livello internazionale.

Il taglio del nastro è in programma alle ore 15 di sabato 28 settembre, alla presenza del sindaco Massimo Narcisi, dei rappresentanti della CNA di Ascoli Piceno e di Federico Sestili di Ars Tech, azienda di Colonnella specializzata nella produzione di componenti strutturali in fibra di carbonio.

Nell’ambito di un vero e proprio porte aperte, fino al tardo pomeriggio di entrambe le giornate i visitatori avranno l’opportunità di conoscere più da vicino il fascino senza tempo delle auto d’epoca, con un’esposizione dedicata ad Alfa Romeo, Ferrari fiammanti, l’invincibile Alfa Romeo 4C del pilota e preparatore Marco Gramenzi, top kart e innovative formule racing in fibra di carbonio.

«Si tratta della prima manifestazione in Italia di questo livello promossa dopo la fiera di Francoforte – spiega Ferdinando Buscema, organizzatore e responsabile di Route66 – Esporremo un gran numero di attrezzature in anteprima nazionale, tra cui un prototipo di auto elettrica interamente realizzato dall’Università Politecnica delle Marche e la mitica Alfa Romeo 4C di Marco Gramenzi.

Il settore automotive nel nostro territorio è in pieno sviluppo e, già da questa prima edizione, abbiamo l’ambizione di creare qualcosa di importante negli anni a venire».

«È motivo di orgoglio per la nostra associazione sostenere una manifestazione che ha tutte le carte in regola per diventare un punto di riferimento tra gli appassionati e i professionisti del settore – afferma Daniele Gladioli, responsabile CNA Servizi alla Comunità di Ascoli Piceno – Per continuare a crescere, il nostro tessuto imprenditoriale ha bisogno di figure come Ferdinando Buscema, da sempre attento a un tema come l’innovazione che la CNA di Ascoli Piceno cura quotidianamente da molto vicino».

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.