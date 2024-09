Fischi e contestazioni al triplice fischio. I tifosi hanno espresso il loro disappunto per una prestazione giudicata insufficiente

ASCOLI PICENO – La quinta giornata del campionato di Serie C, girone B, ha riservato una brutta sorpresa ai tifosi dell’Ascoli. La sconfitta interna per 2-1 contro la Lucchese ha lasciato un amaro in bocca e ha scatenato le ire dei tifosi bianconeri.

Come ha confermato lo stesso DS Righi in conferenza stampa al termine del match, è stata una partita dominata dalla Lucchese che ha dimostrato una maggiore determinazione e un gioco più fluido. I gol arrivati sono da una vera e propria prodezza balistica su punizione di Saporiti e al 90esimo Sasanelli dal dischetto, il pareggio di Corazza su assist di Simone D’Uffizi, un’illusione durata poco.

Al termine della partita, i tifosi bianconeri si sono mostrati delusi e preoccupati. Sui social network si sono scatenate numerose discussioni, con i tifosi che hanno espresso le loro perplessità sul mercato, sulla condizione atletica e soprattutto sul gioco e la tattica. Molti si sono chiesti anche il perché giocatori come D’Uffizi e Bando siano relegati in panchina.

Carrera out?

Fischi e contestazioni Al triplice fischio, è sceso in campo un coro di fischi e contestazioni da parte dei tifosi bianconeri. La squadra è stata contestata duramente, con i tifosi che hanno espresso il loro disappunto per una prestazione giudicata insufficiente e hanno invocato il cambio alla guida tecnica con il coro “Vattene via, Carrera vattene via”.

