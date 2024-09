ASCOLI PICENO – Ripresa l’attività scolastica nel Piceno e non solo.

Oggi, 24 settembre, si è svolta una conferenza stampa ad Ascoli nella sede del Bim Tronto per illustrare nel dettaglio la tradizionale “manovra” che conferma l’impegno dell’ente di contribuire e valorizzare il sistema scolastico piceno e la sua comunità. Un pacchetto che quest’anno vale circa 300 mila euro.

Alla conferenza hanno partecipato Luigi Contisciani, presidente del Bim Tronto, e i responsabili dei progetti Stefano Franceschi per il progetto “S.P.E.E.D: screening e prevenzione della dislessia in età evolutiva”, Valeria Colonnella per il progetto “Esperienze tra storia, natura e leggenda”, Gloria Caioni per il progetto “Bim Bum Bam news-Tg dei ragazzi”, Monia De Giorgis per le “Olimpiadi dell’Inglese” e Cristiana Carniel presidente dell’Associazione Michelepertutti.

Torna il Pacchetto Scuola Bim 2024/2025, la tradizionale “manovra” che conferma l’impegno del Bim Tronto guidato dal presidente Luigi Contisciani di contribuire e valorizzare il sistema scolastico piceno e la sua comunità. Un pacchetto che quest’anno vale circa 300 mila euro, garantendo così un aiuto concreto ai giovani e alle famiglie del territorio con borse di studio, premi per le tesi di laurea, progetti scolastici di sensibilizzazione e la dodicesima edizione delle Olimpiadi d’inglese.

Entrando nel dettaglio dei progetti, si comincia dalle scuole primarie con la conferma del progetto, “S.P.E.E.D: screening e prevenzione della dislessia in età evolutiva” proposto da Centralmente ed esteso, da qualche anno, anche all’ultimo anno della scuola dell’infanzia, che mira all’individuazione precoce dei disturbi dell’apprendimento. Un progetto che ci viene chiesto sempre di più dalle scuole per supportare le famiglie, poiché un intervento didattico e riabilitativo avviato prima della stabilizzazione del disturbo riduce significativamente sia il numero di soggetti che continueranno a presentare difficoltà di lettura/scrittura negli anni successivi sia l’entità del disturbo in quei soggetti le cui prestazioni rimangono deficitarie.

Sempre per le scuole primarie si conferma il progetto “Esperienze tra Storia, Natura e Leggenda”, a cura dell’APS Vivo, che prevede visite didattiche nei musei del Sistema Museale Piceno ed esperienze e laboratori sensoriali all’Aula Verde di Castel Trosino, per formare giovani capaci di interagire in modo corretto con l’ambiente, nella prospettiva di rispettare, tutelare e valorizzare il patrimonio naturalistico e storico-archeologico. Oltre a dare la possibilità ai bambini di sperimentare una didattica trasversale, dinamica e partecipata, le esperienze di “scuola fuori dalla scuola” danno a tutti, a prescindere dalle possibilità di ognuno, l’opportunità di conoscere la straordinaria bellezza del proprio territorio di origine educando così all’amore ed al rispetto per esso.

Per gli studenti delle scuole primarie e medie viene riproposto il Progetto “BIM BUM BAM news – Tg dei ragazzi”, a cura della Redazione di Vera TV, obiettivo del progetto è realizzare un tg di circa mezz’ora in compagnia di una classe della scuola primaria o secondaria di primo grado del territorio Piceno. I temi saranno argomenti formativi quali ad esempio la tutela dell’ambiente, il rispetto del prossimo, la conoscenza del territorio piceno etc. Per ciascun Istituto che aderirà alla presente proposta, sarà realizzata una puntata del format, coinvolgendo una classe a scelta della dirigenza scolastica.

Per gli istituti superiori, al via la dodicesima edizione delle Olimpiadi dell’Inglese, interamente finanziate dal Bim Tronto e ideate dal Centro Studi Alpha (Csa), dedicate agli studenti del 4° e 5° anno. L’obiettivo è alzare le competenze linguistiche e accedere all’esame per il conseguimento della Certificazione Internazionale in lingua inglese dell’università di Cambridge PET e FCE, premiando 70 allievi con un percorso di formazione linguistica completamente gratuito e, tra questi, i migliori 12 con un viaggio-studio di due settimane all’estero in una capitale europea tra quelle che hanno l’inglese come lingua ufficiale.

Confermato anche quest’anno 200 borse di studio per coprire le spese sostenute per rette, trasporto o libri di testo per gli allievi delle scuole medie superiori, in particolare 155 sussidi destinati agli studenti del 1° e 4° anno saranno del valore di 300 euro e 45 sussidi destinati agli studenti del quinto anno di 500 euro.

Il sostegno all’università avviene attraverso il bando di laurea – anno 2024 per premiare le migliori tesi di ricerca nei processi riguardanti il territorio Bacino Imbrifero del Tronto su aspetti storico-artistici, valorizzazione delle risorse, produzione di energia, innovazione, utilizzo di nuove tecnologie e implementazione dell’AI nei processi. Quest’anno verranno premiate 5 tesi: 2.000 euro al primo classificato, 1500 euro al secondo, 1.000 euro al terzo, 750 euro al quarto e 500 euro al quinto. Prevista anche quest’anno una borsa di studio riservata ai figli di emigrati Piceni di seconda, terza, quarta generazione, residenti in Canada, per apprendere la lingua italiana, tramite l’associazione A.L.M.A. Canada, del valore di 1.500 euro per l’anno scolastico 2024/2025.

Inoltre saranno assegnate borse di studio, del valore di € 1.000 ciascuna, a studenti universitari frequentanti, nell’ Anno Accademico 2024/2025, il corso di laurea in Sistemi Agricoli Innovativi (SAI), presso la nuova sede di Ascoli Piceno della Facoltà di Agraria dell’Università Politecnica delle Marche e del nuovo corso di laurea in Management per la valorizzazione sostenibile delle aziende e delle risorse ittiche presso la sede di San Benedetto del Tronto dell’Università Politecnica delle Marche. Le borse sono riservate esclusivamente a studenti universitari residenti in uno dei 17 comuni appartenenti al territorio di questo Ente.

Per la seconda edizione del bando “Lo sport per crescere“ verranno assegnate di n.10 borse di studio del valore di 500 euro ciascuna, rivolto agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, che svolgano attività sportiva agonistica in una Associazione sportiva affiliata al CONI, residenti in uno dei Comuni che compongono il Consorzio del Bacino Imbrifero del Fiume Tronto che, nelle diverse discipline, abbiano conseguito risultati di rilievo o si siano resi protagonisti di comportamenti meritori.

In seguito ad un accordo di partenariato con la Provincia di Ascoli Piceno per il progetto “PicenoNet for Mobility” per il programma ERASMUS+ il Bim Tronto si è impegnato a cofinanziare nella misura di 100,00 euro per ogni borsa di mobilità assegnata agli studenti che risulteranno residenti in uno dei 17 comuni consorziati.

Quest’anno insieme all’Associazione Michelepertutti abbiamo dato un contributo per la realizzazione della prima aula multisensoriale del territorio piceno presso la scuola Curzi di San Benedetto del Tronto, un progetto inclusivo per tutti per favorire il miglioramento delle abilità cognitive e della comunicazione, da diversi anni il BIM Tronto porta avanti progetti di sensibilizzazione e inclusione per favorire l’integrazione dei ragazzi con diverse disabilità che hanno bisogni educativi speciali.

Si rinnova anche per il 2025 il contributo ai Campionati di Giornalismo 2025 che verranno realizzati dal Quotidiano il Resto del Carlino. Si ritiene che permettere alle ragazze e ai ragazzi delle scuole superiori di cimentarsi con la realizzazione di un giornale, di interagire con il mondo dell’informazione, permetta loro di sviluppare competenze e professionalità.

“Dal 2010 l’Ente che rappresento ha fatto una scelta in controtendenza, quella di investire nella scuola e in progetti formativi, in un periodo storico di tagli e ancora oggi il Pacchetto Scuola Bim rappresenta la prima voce del nostro bilancio. La crescita culturale di un territorio passa attraverso l’istruzione e la formazione dei nostri giovani, per questo sosteniamo e accompagniamo le famiglie e gli studenti dal primo giorno di scuola fino all’università- ha dichiarato il presidente Bim Tronto Luigi Contisciani. Per rigenerare il nostro territorio abbiamo bisogno di giovani che lo amino e lo rispettino, che con le lo loro idee portino una nuova linfa e innovazione, non abbiamo paura delle nuove tecnologie perché sono un valido supporto ma la prima conoscenza del mondo e dell’altro passa dal mondo reale. Crediamo fermamente che educare e tutelare le nuove generazioni, investire in nuovi corsi universitari attraverso un’istruzione di qualità, ci permetterà di arricchire il patrimonio scientifico e accrescere il livello culturale della popolazione”.

Tutti i bandi di concorso e i progetti sono consultabili sul sito dell’ente: www.bimtronto-ap.it

