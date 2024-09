SPINETOLI – Appuntamento sociale.

Sabato sera, 28 settembre, Avis Spinetoli-Pagliare e Admo Marche presentano SCONCERtiamo, un concerto di canzoni inedite che vanno dal pop al funky, scritte e musicate da Emilio Iuliani e Massimo Vagnoni.

L’appuntamento è alle 21 alla sala Don Paolo Rossi di Pagliare del Tronto, per una serata emozionante e coinvolgente, che porrà al centro la buona musica come veicolo di messaggi positivi.

«Parleremo di donazione, sport, inclusione e senso civico. Tutti valori che dal 1994 sono al centro delle nostre attività», anticipa Concetta Ferrara, presidente di Avis Spinetoli-Pagliare, che proprio quest’anno celebra i suoi primi 30 anni di storia.

L’evento gode del patrocinio del comune di Spinetoli ed è organizzato insieme ad ADMO Marche, un’importante associazione che diffonde e sostiene la donazione del midollo osseo.

«ADMO», spiega Elvezio Picchi, vicepresidente di Admo Marche «lavora ogni giorno per regalare a chi è affetto da patologie onco ematologiche qualcosa di davvero prezioso: il tempo. Un dono che è certamente per chi è in attesa di trapianto ma anche per la sua famiglia, per i suoi affetti, per tutta quella vita che gli gira intorno. Il tempo per un nuovo giorno, per un nuovo amore, per un altro concerto»

«SCONCERtiamo, nasce dalla volontà di “sconcertare” idee e abitudini consuete, per aprirle a pensieri nuovi e creare così l’occasione di incontrare alcune rilevanti realtà del dono e del sostegno», racconta Emilio Iuliani, musicista e ideatore insieme al collega Massimo Vagnoni del format. Insieme a loro sul palco di SCONCERtiamo saliranno Bruno e Francesco Censori, Fabio D’Ottavio, Luigi Travaglini, Luigi Sabbatini, Maria Fabiani, Magda White e il noto rapper ascolano Flavius.

L’attrice Alessandra Lazzarini condurrà la serata e guiderà in un originale viaggio alla scoperta del mondo del sostegno, fra musica, testimonianze e racconti avvincenti. L’evento è organizzato in collaborazione con Amatori Rugby Ascoli e l’Associazione di promozione sociale Amici Disparati di Pagliare del Tronto. Sul palco saliranno infatti i ragazzi dell’Ascoli Rugby, «perché, si sa, quando si tratta di aiutare e di “spingere”, il rugby c’è sempre!», dichiara Dino Lauretani, presidente dell’ARA. Insieme a loro, i ragazzi di Amici Disparati, «per riflettere su quanto il dono e lo sport siano due cardini essenziali dell’inclusione», puntualizza Alabarosa Clerici, presidente dell’’APS.

L’appuntamento è dunque per sabato sera alle 21 a Pagliare del Tronto per “sconcertare” assieme. La partecipazione di tutti coloro che vorranno esserci sarà il segno tangibile di vicinanza all’ADMO e all’AVIS: un modo divertente per promuovere il dono, come gesto d’amore universale e per essere al fianco di tante persone e famiglie, che guardano con fiducia a una vita serena.

