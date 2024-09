ASCOLI PICENO – Trasferiti oltre 3 milioni di euro all’Ufficio speciale ricostruzione Marche per l’avanzamento di alcune

scuole in provincia di Ascoli Piceno e Macerata finanziate dall’Ordinanza speciale 31. A firmare i decreti il

Commissario alla Riparazione e Ricostruzione Sisma 2016 Guido Castelli.

“Le scuole rappresentano una priorità assoluta della ricostruzione, perché laddove ci sono istituzioni e

servizi educativi, le famiglie possono restare a vivere e lavorare – ricorda il Commissario Castelli -. Per

questo insieme al Presidente Francesco Acquaroli, all’Usr, ai sindaci e alle Province, siamo impegnati ogni

giorno per far sì che l’attuazione dell’Ordinanza 31 proceda senza ostacoli. Un’operazione importante,

che fa il paio con la norma concessa dal Governo Meloni, in risposta alla nostra richiesta, che consente di

formare le classi in deroga al numero minimo di alunni fino all’anno scolastico 2028/2029. Un gesto di

vicinanza concreto all’Appennino centrale, che ci consentirà di ricostruire senza rischiare nel frattempo di

depauperare il territorio dei suoi servizi”.

Nel dettaglio, per quanto riguarda la provincia di Ascoli Piceno, sono stati trasferiti 41 mila euro per l’ISC

Castel di Lama, Plesso Scuola Elementare Colli del Tronto (totale intervento 206 mila euro); 1,5 mln (su 3

mln totali) per la “Scuola dell’infanzia Leopardi” nel comune di Castorano; 224 mila euro (su circa 1 milione

totali) per la parte in muratura della Scuola Primaria Falcone e Borsellino di Ascoli Piceno; 433 mila euro

(su 2,1 mln totali) per la sede del Castellano della scuola di Architettura e Design E. Vittoria di Ascoli

Piceno; 162 mila euro (su 810 mila totali) per l’Ex Ipsia di Comunanza. Si segnala anche l’aumento del

contributo per l’istituto d’arte Licini di Ascoli Piceno, grazie a 150 mila euro del Fondo speciale

compensazioni.

In provincia di Macerata sono stati invece trasferiti 406mila euro per il plesso scolastico di via Picena di

Passo San Ginesio, che prevede demolizione e ricostruzione (per un totale intervento di 2,9 milioni di

euro); 47 mila euro (su 118 mila totali) per l’intervento al muro di sostegno della Scuola Romolo Murri di

Gualdo; 240 mila euro (su 1,2 milioni) per la palestra Comunale di Camporotondo di Fiastrone.

In totale nelle Marche l’Ordinanza 31 finanzia 228 scuole per 722 milioni di euro.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.