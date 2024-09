La sua ricerca si fonda sull’idea di corpo come luogo di accoglienza delle diversità e come spazio per sviluppare la complessità archeologica del gesto

ASCOLI PICENO- Nell’ambito della rassegna internazionale di danza sperimentale RITRATTI D’ARTISTA 2024 – percori danzati – VII edizione, martedì 1 ottobre avrà inizio il percorso di creazione coreografica diretto da Virgilio Sieni con esito/performance finale dal titolo PHYSIS/SPAZIO VENTOSO domenica 6 ottobre alle 17 presso la Pinacoteca Civica di Ascoli Piceno, a cui seguirà un incontro con l’artista coordinato dal team della rassegna.

Il laboratorio si svolgerà tutti i giorni dalle 11 alle 18 e inizierà con una visita guidata offerta da Direttore dei Musei Civici di Ascoli Piceno Professor Stefano Papetti all’interno della Pinacoteca.

Sieni è danzatore e coreografo attivo in ambito internazionale per le massime istituzioni teatrali, musicali, fondazioni d’arte e musei. La sua ricerca si fonda sull’idea di corpo come luogo di accoglienza delle diversità e come spazio per sviluppare la complessità archeologica del gesto. Crea il suo linguaggio a partire dal concetto di trasmissione e tattilità, con un interesse verso la dimensione aptica e multisensoriale del gesto e dell’individuo, approfondendo i temi della risonanza, della gravità e della moltitudine poetica, politica, scientifica e archeologica del corpo.

Nel 1992 crea la Compagnia Virgilio Sieni, affermandosi come uno dei protagonisti della scena contemporanea internazionale.

Dal 2003 dirige a Firenze CANGO Cantieri Goldonetta, Centro Nazionale di Produzione della danza per la ricerca e la trasmissione sui linguaggi del corpo, uno spazio per ospitalità e residenze di artisti, in un programma interdisciplinare tra danza, musica e arti visive.

Nel 2007 fonda l’Accademia sull’arte del gesto, nata per creare e approfondire contesti di formazione rivolti a persone di qualsiasi età, provenienza e abilità, sull’idea di comunità del gesto. Sviluppa percorsi nelle città e nei territori fondati sull’idea di partecipazione, ascolto del corpo e rigenerazione del territorio.

Nel 2018 fonda La Scuola sul Gesto e il Paesaggio, un contesto di formazione per approfondire la relazione tra corpo e territorio: dalla natura al gesto e viceversa, dalla memoria del movimento alla creazione di nuove geografie urbane.

Gli è stato assegnato per tre volte il premio UBU (2000, 2003, 2011); nel 2011 il premio Lo Straniero e nel 2013 è stato nominato Chevalier de l’Ordre des Arts et de Lettres dal Ministro della cultura francese.

È stato Direttore della Biennale Danza dal 2013 al 2016, sviluppando un piano quadriennale sul concetto di abitare il mondo e sull’idea di polis e democrazia, concependo la città attraverso la sua metafisica.

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio e sostegno del Comune di Ascoli Piceno e della Regione Marche, in collaborazione con AMAT e Hammer ADV.

BIGLIETTERIA

Prevendita AMAT su Vivaticket, presso la biglietteria di Piazza del Popolo e un’ora prima dell’evento presso la location indicata.

Link acquisto biglietto:

https://www.vivaticket.com/…/physis-lo-spazio…/245043

