ASCOLI PICENO – Ancora un appuntamento culturale nel capoluogo ascolano.

Oggi, primo ottobre, si è svolta la conferenza di presentazione del Festival “Nuovi Spazi Musicali”, curato dal Maestro Ada Gentile e in programma ad Ascoli Piceno a partire dal prossimo 4 ottobre all’Auditorium Neroni.

Edizione numero 45 come hanno spiegato i presenti all’Arengo in sala De Carolis e Ferri.

Hanno partecipato alla conferenza il sindaco Marco Fioravanti, l’assessore alla pubblica istruzione Donatella Ferretti, il direttore di Ascoli Musei, professor Stefano Papetti, il Maestro Ada Gentile, la direttrice dell’Istituto Musicale “Gaspare Spontini”, professoressa Maria Puca, e gli organizzatori.

La kermesse si articolerà in cinque concerti, tre dedicati alle “operine tascabili” dove si vuol far rivivere il genere dell’opera buffa tanto caro al grande compositore marchigiano Gioacchino Rossini. Sono state commissionate sei nuove operine ai compositori Marcello Panni, Albino Taggeo, Mauro Porro, Danilo Comitini, Roberta Silvestrini e la giovane Martina Cavazza Preta che verranno eseguiti il 4, 18 e 25 ottobre. Tra gli autori dei libretti delle operine spicca il nome del noto storico dell’arte, Stefano Papetti, direttore della Pinacoteca di Ascoli, che, per la prima volta, si è fatto piacevolmente coinvolgere in un progetto musicale.

L’esecuzione di tutte le operine sarà affidata all’Ensemble “Nuovi Sazi Musicali” coordinata dalla pianista Sabrina Gentili, al soprano Annalisa Di Ciccio, al basso Stefano Stella, al tenore Gianluca Bocchino, al baritono Gianluca Ercoli ed all’attrice Pamela Olivieri.

Nelle altre due serate, 11 e 13 ottobre, saranno invece di scena il famoso ensemble austriaco “Wiener Collage” che proporrà all’ascolto opere di tre autori austriaci molto noti come Ager, Lauermann e Staàr e tre italiani altrettanto conosciuti come la stessa Gentile, Gabrio, Taglietti e Nicola Sani ed un’eccellente realtà del territorio marchigiano, il Coro femminile “Sibyllaensemble” che, con la direzione interessante con opere di Kodaly, Kocsar, Gjielo, Messore, Ballard, Scattolini e di Franco Battiato.

Tutti i concerti saranno ad ingresso libero e verranno registrati da Radio Cemat. La rassegna è stata organizzata con il contributo del Comune di Ascoli, della Regione Marche, della Fondazione Carisap e della ditta Gabrielli nonché della collaborazione dell’Akm, omologa austriaca della Siae.

Donatella Ferretti apre la conferenza: “La continuità nel tempo di questo Festival è sintomo di lavoro, dedizione, passione ma anche riscontro del pubblico. Va dato merito alle capacità di Ada, le sue doti conosciute in tutto il mondo, stabilisce collaborazioni e relazioni sul territorio e ha reso questo Festival, da Roma ad Ascoli, solido e amato. Siamo felici di questo traguardo importante. Un programma che cresce, un format che migliora nel tempo e che si consolida. Ascoli che si sporge alla contemporaneità. Tutti conosciamo la tradizione culturale della città ma è interessante vedere che ci si affaccia alla contemporaneità in vari ambiti”.

Marco Fioravanti prosegue: “Un momento ormai divenuto tra i più importanti della città. Siamo orgogliosi di dare il nostro sostegno a questa manifestazione. Ci aspettano cinque serate da non perdere, eventi che porteranno lustro all’offerta artistico-culturale cittadina che consolidano il rapporto tra il Comune e il Festival”.

Ada Gentile conclude: “Sono veramente orgogliosa di poter festeggiare quest’anno il 45° compleanno del mio Festival. Un traguardo importante iniziato a Roma e poi proseguito, dal 2013, ad Ascoli Piceno dove ha subito riscosso un successo clamoroso. In questa edizione ho voluto dare ampio alle “operine tascabili” che rappresentano ormai la caratteristica del Festival. Ringrazio il Comune, la Regione, lo Spontini, gli sponsor e tutti coloro che hanno permesso questa edizione”.

