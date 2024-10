Per il Civico cimitero di Castro è stato trasferito il primo acconto di 36 mila euro. Infine, per l’edificio Centro Aggregazione è stato stanziato il primo acconto di 116 mila euro

ASCOLI PICENO – Avanti con la progettazione di una serie di opere nelle province di Ascoli Piceno e Macerata. Si tratta di

interventi legati alla messa in sicurezza o ricostruzione di edifici pubblici, per i quali sono stati trasferiti

all’Usr con decreto oltre 300 mila euro. A firmare i decreti il Commissario alla Riparazione e Ricostruzione Sisma 2016 Guido Castelli.

“Sono ottime notizie che danno il senso dell’avanzamento capillare su tutto il territorio regionale –

commenta il Commissario Castelli -. Insieme al Presidente Francesco Acquaroli e all’Ufficio speciale ricostruzione abbiamo impostato un flusso di lavoro che sta portando frutti ogni giorno in termini di sblocco

della ricostruzione pubblica, con opere essenziali per la piena ricomposizione del tessuto urbano dei nostri borghi”.

Nel dettaglio in provincia di Macerata, per il Comune di Pioraco, sono stati assegnati circa 76 mila euro,

con un trasferimento immediato di 38 mila euro. Gli interventi riguardano la realizzazione di interventi

pubblici di mitigazione del rischio. A Monte San Martino invece sono stati trasferiti in acconto i primi 50

mila euro per il Palazzo Municipale. A San Ginesio per interventi di mitigazione nella frazione di Rocca

Colonnalta sono stati assegnati 160 mila euro, con un trasferimento immediato di 80 mila euro.

In provincia di Ascoli Piceno i trasferimenti riguardano invece il Comune di Montegallo: per il Civico cimitero di Castro è stato trasferito il primo acconto di 36 mila euro. Infine, per l’edificio Centro Aggregazione è stato stanziato il primo acconto di 116 mila euro.

