ASCOLI PICENO – Domenica 6 ottobre, alle ore 16, il Teatro Domenico Alaleona di Montegiorgio ospiterà la sesta edizione del “Premio Adriatico – Un mare che unisce”, un evento promosso dal critico d’arte Massimo Pasqualone. L’iniziativa ha l’obiettivo di riconoscere il contributo di personalità italiane e internazionali provenienti dalle sei regioni italiane che si affacciano sull’Adriatico e dalle nazioni della sponda opposta (Croazia, Albania, Montenegro), con lo scopo di creare una rete di artisti, scrittori e professionisti che hanno lasciato un segno nei rispettivi ambiti, diffondendo l’arte e la cultura.

Tra gli ospiti d’onore della manifestazione ci saranno Maria Lina Vitturini, Presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Marche, e Roberto Galanti, Console Onorario della Repubblica di Moldova. Il sindaco di Montegiorgio e presidente della Provincia di Fermo, Michele Ortenzi, e l’assessore alla cultura di Montegiorgio, Michela Vita, faranno gli onori di casa.

Il Premio Adriatico si propone di celebrare artisti, scrittori, giornalisti, musicisti, imprenditori e altre figure di spicco che, con le loro opere, hanno contribuito a promuovere l’arte in tutte le sue forme: sport, narrativa, poesia, teatro, ambiente, medicina, imprenditoria e molto altro. Saranno premiate in totale 60 personalità provenienti dalle regioni adriatiche italiane e dai Paesi limitrofi. Per la regione Marche, sotto la guida del coordinatore Carlo Gentili coadiuvato da Vilma Tomassetti, riceveranno il prestigioso riconoscimento due ascolani illustri: l’attrice Alice Pagani e il Dottor Mauro Mario Mariani.

Alice Pagani è un’attrice e modella, giovane ma con una carriera già ricca di successi. Ha partecipato a sette film e una serie TV, calcando anche le passerelle dell’alta moda. Nel 2019 ha vinto il Ciak d’oro come rivelazione dell’anno per il ruolo di “Stella” nei film “Loro1” e “Loro2” diretti dal regista premio Oscar Paolo Sorrentino. Nel 2021 ha ricevuto il premio “Guglielmo Biraghi – Nastro d’Argento” per la sua interpretazione di “Mirta” nel film “Non mi uccidere” di Andrea De Sica. Nello stesso anno, ha esordito come scrittrice pubblicando il romanzo “Ophelia” con Mondadori Electa.

Il Dottore Mauro Mario Mariani, medico chirurgo, specialista in angiologia, da sempre è dedito alla prevenzione, alla diagnostica, alla clinica e alla riabilitazione delle malattie vascolari, dando prima importanza all’alimentazione nelle sue proposte terapeutiche. Per tale motivo viene definito mAngiologo, considerata la sua attività professionale dedicata all’utilizzo della corretta alimentazione Mediterranea come prevenzione e terapia. Tra i massimi esperti in terapia chelante e stress ossidativo, è docente presso l’Università Cusano di “Alimentazione nella prevenzione delle malattie cardiovascolari” e presso l’Università degli Studi Guglielmo Marconi in “Indicazioni e trattamento della terapia chelante”. Autore di tre libri di grande successo, “Il Tao dell’alimentazione”, “Prospettiva Rosea” e “Ricomincio da emMe”, Mariani è opinion Leader per il Mass Market, portando avanti la sua mission sul comunicare salute con libri, docenze, pubblicazioni scientifiche, stage formativi, seminari, incontri pubblici. Dal 2008 è protagonista in programmi televisivi sui canali Rai tra i quali Porta a Porta, Linea Verde, Cose dell’altro geo, E se Domani, Buongiorno Benessere e Uno Mattina. Attualmente lo potete vedere settimanalmente in qualità di Medico-Nutrizionista su Rai1 a UnoMattina e nella trasmissione “Linea Bianca”.

