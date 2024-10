Si è trattata di un edizione particolarmente significativa – ha sottolineato il presidente della Sfc Castorano, Ivan Ameli – sia per il contenuto con la visita alla stupenda Mostra temporanea sia per l’eccezionale presenza del primo Purosangue Ferrari”

FORCE – Alla presenza di autorità del calibro del Prefetto di Ascoli Piceno, Sante Copponi, del Comandante provinciale dei Carabinieri, Domenico Barone, nonché del Questore della Polizia di Stato, Giuseppe Simonelli, si è celebrato a Force il Red Passion Day della Scuderia Ferrari Club di Castorano, che in collaborazione con il locale Sindaco, Amedeo Lupi, supportato dall’onorevole Augusto Curti, ha intitolato l’edizione al Mito Faraonico, quello del celebre architetto forcese Ernesto Verrucci Bey.

“Si è trattata di un edizione particolarmente significativa – ha sottolineato il presidente della Sfc Castorano, Ivan Ameli – sia per il contenuto con la visita alla stupenda Mostra temporanea sia per l’eccezionale presenza del primo Purosangue Ferrari immatricolato nelle Marche dalla Scuderia MRC12 guidata dal nostro socio pilot Ferrari Challenge, Giammarco Marzialetti col suo team manager Gianluigi Bianchini, che ha spiccato sulle altre Ferrari presenti, tutte assolutamente di grande pregio come avviene sempre ai nostri eventi”.

Alla manifestazione cui ha preso parte anche il Sindaco di Castorano, Rossana Cicconi, ed il Consigliere comunale di Ascoli Piceno, Lucio Ionni, oltre ai numerosi iscritti al Club, una volta arrivati a Force, dopo che la scia rossa della Ferrari è partita dalla splendida cornice dell’Hotel Casale di Colli del Tronto ed ha attraversato i comuni di Castorano, Castel di Lama, Ascoli Piceno, Roccafluvione e Comunanza, hanno assistito tantissimi residenti del Comune montano e di quelli circostanti. L’evento, nonostante il tempo non esattamente clemente, ha avuto uno svolgimento perfetto, come hanno sottolineato tutte le autorità che si sono succedute ai saluti appena che il convoglio di Ferrari è giunto dinanzi al Villino Verrucci, grazie molto anche alla gestione assicurata dalla locale Stazione dei Carabinieri dal reggente Andrea Felicetti.

Tra i vari interventi particolarmente apprezzato quello in chiusura del Presidente Ameli che dopo aver ringraziato una per una le autorità istituzionali intervenute ha sottolineato “la presenza del pilota Marzialetti per aver impreziosito l’evento con il debutto della Purosangue ritirata davvero il giorno prima dal concessionario per non mancare al Red Passion Day”. Ameli ha anche rimarcato la presenza del Presidente dello SFC Montemarciano, Floriano Paialunga, che ha ricevuto una ceramica commemorativa per i ben 40 anni di attività del club anconetano. Altra ceramica, la stessa che è stata donata a tutte le autorità intervenute, è stata data anche al dottor Leo Franchi, in rappresentanza del responsabile abruzzese del club Passione Rossa, Walter Tirimacco, purtroppo assente per improrogabili impegni pregressi.

Bianchini, ricordando che la Scuderia MRC12 è testimonial della Regione Marche col logo Let’s Marche, ha anche invitato tutti alle finali mondiali del Campionato Ferrari che si terranno ad Imola e per le quali lo SFC Castorano, con i vari dirigenti D’Ambrosio, Menzietti e Recchioni sta organizzando i pullman proprio per seguire le evoluzioni in pista di Giammarco Marzialetti che nella passata edizione fu il primo classificato degli italiani ed ottavo assoluto e che quest’anno correrà con una Ferrari brandizzata anche dalla SFC Castorano.

A suggellare il successo della celebrazione del Red Passion Day è stato il dono da parte del Sindaco di Force di una splendida targa scolpita in rame riproducente il mitico cavallino rampante al Presidente Ameli che ricevendola ha rimarcato “la fondamentale importanza del benestare dato anche a questa iniziativa dai massimi dirigenti mondiali del Club della Rossa, Michele Antoniazzi, Mauro Apicella e Marco Jasonni, ricordando che lo SFC Castorano è l’unico club autorizzato dalla Casa di Maranello per la Provincia di Ascoli Piceno”.

