ASCOLI PICENO – Nuove corsie ciclabili a Porta Maggiore. Da mercoledì 9 ottobre, l’Amministrazione comunale sarà al lavoro per la creazione di percorsi per le due ruote nelle vie del quartiere che non sono state classificate come ‘zone 30’.

Quindi gli operai, per circa dieci giorni, saranno impegnati nella realizzazione della segnaletica orizzontale per le corsie ciclabili in viale Rozzi, via Marini, viale Indipendenza (fino alla rotonda della stazione), per un tratto di viale Marconi e su via III Ottobre (fino all’incrocio di via Napoli). Un’operazione che non sottrarrà spazio alla carreggiata dedicata alle auto, visto che queste corsie (individuate con striscia tratteggiata) serviranno a delineare un percorso per le biciclette e avranno lo scopo di ‘avvisare’ sia gli automobilisti della possibile presenza dei ciclisti sia quest’ultimi della necessità di mantenere la destra nei tratti di strada interessati.

Dopo aver completato la messa in opera della segnaletica verticale nell’ambito dell’operazione “zone 30” a Porta Maggiore, ora l’Amministrazione di Ascoli ha deciso di mettere in campo quest’ulteriore azione, nell’ottica di implementare sempre di più l’uso della bici nel panorama della mobilità cittadina, con l’obiettivo di renderla sempre più sostenibile e a misura d’uomo.

