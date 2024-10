CASTEL DI LAMA – La Cooperativa Sociale Ama Aquilone, attiva dal 2006 con il progetto “Il mio nome sul campanello”, continua a garantire supporto abitativo e sociale per adulti in difficoltà. La rete di alloggi sociali, presente nei comuni di Colli del Tronto, Castel di Lama e San Benedetto del Tronto, si rivolge a persone con problemi di tossicodipendenza, promuovendone l’inclusione sociale e lavorativa.

Il progetto è autorizzato dai Comuni competenti come Alloggi sociali per adulti in difficoltà, ai sensi della Legge Regionale 20/2002, e si sviluppa in conformità all’Accordo contrattuale stipulato tra il Terzo settore accreditato e la Regione Marche (ex Asur).

«Il nostro impegno – afferma la presidente Mariapaola Modestini – è quello di non abbandonare i nostri ospiti una volta concluso il loro percorso di riabilitazione, continuando a prenderci cura di loro anche dopo». In particolare l’organizzazione della vita negli appartamenti è regolata da un decalogo di regole per una convivenza dignitosa e decorosa, con verifiche settimanali sullo stato degli alloggi e il benessere degli ospiti. Ogni persona accolta frequenta quotidianamente il Centro diurno di San Benedetto del Tronto, sotto la supervisione degli operatori del servizio.

I dati più recenti del progetto evidenziano una crescita costante: il numero di persone accolte dai servizi marchigiani è aumentato dal 60% nel 2022 al 66,7% nel 2023, con un incremento dell’età media da 37 a 38 anni. Nel 2023 è stata accolta una persona con doppia diagnosi, mentre si registra una crescita tra i soggetti con dipendenza da cocaina e i diplomati, passati dal 12,5% nel 2021 al 25% nel 2023. Il numero di persone con vincoli giudiziari è salito al 50%, mentre calano le persone seguite dalla famiglia d’origine.

Dal punto di vista lavorativo, tutti gli ospiti sono stati seguiti dal Servizio Ama Lavoro, e nel 50% dei casi il progetto individuale ha portato all’inserimento socio-lavorativo in aziende del territorio.

