ASCOLI PICENO – Sarà Giuseppe Mucera di Palermo è l’Arbitro designato per dirigere Ternana-Ascoli, match valido per la 9^ giornata del Campionato Serie C NOW, in programma domenica 13 ottobre, alle ore 20:45, al “Libero Liberati” di Terni. Gli Assistenti sono Stefano Franco di Padova e Alessandro Antonio Boggiani di Monza. Quarto Ufficiale Giorgio Di Cicco di Lanciano.

GIUDICE SPORTIVO

Non sarà della gara l’attaccante bianconero Luigi Caccavo. IL Giudice Sportivo, con riferimento alla partita Ascoli-Pescara, ha squalificato per tre giornate Caccavo “per avere, al 45’ st, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone non a distanza di gioco, lo colpiva con un calcio all’altezza del polpaccio, senza provocargli conseguenze”.

E’ stata comminata un’ammenda di € 200,00 al Pescara “per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati”.

Due giornate di squalifica e ammenda di € 500,00 a Mauro Nardini, vice di Baldini, “per avere, al 43’ st, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto, dopo essere già stato ripetutamente richiamato dal IV Ufficiale, continuava a protestare platealmente nei loro confronti pronunciando una frase irriguardosa nei confronti dell’Arbitro per contestarne l’operato; per avere, inoltre, alla notifica del provvedimento di espulsione, reiterato il proprio comportamento in quanto si avvicinava al IV Ufficiale continuando a protestare platealmente nei suoi confronti, così ritardando la ripresa del gioco”.