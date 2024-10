Nasce a Roma nel 1992 e sale sul palco per la prima volta in Turchia nel 2017, esibendosi in inglese. Tornato in Italia, nel 2018 segna la sua prima apparizione su Comedy Central

ASCOLI PICENO – Appuntamento sociale.

La Birretta di Ascoli Piceno, in Largo Crivelli, giovedì 24 ottobre torna la rassegna “Stand-Ap Comedy”, per l’occasione si esibirà Tiziano La Bella, uno comici più “dark” e promettenti della stand-up comedy internazionale.

Storie di vita non vissuta contornate da una buona dose di dark humor dove nessun tema è troppo sensibile. Reduce dal tour Italiano “DARK”, Tiziano La Bella arriva ora con il suo nuovo spettacolo “BOOMER”, perché gli insulti ricevuti finora non gli sono bastati ed è pronto a rischiare di più. Spesso i suoi testi vengono considerati offensivi per via degli argomenti taboo e del linguaggio privo di censura ma trovano consenso nel pubblico in cerca di quei pensieri a cui normalmente non si ha il coraggio di dar voce.

Tiziano nasce a Roma nel 1992 e sale sul palco per la prima volta in Turchia nel 2017, esibendosi in inglese. Tornato in Italia, nel 2018 segna la sua prima apparizione su Comedy Central nel programma Stand Up Comedy. Nel frattempo decide di trasferirsi a Londra, dove poco dopo incontra Marco Di Pinto, fondatore di BeComedy UK. Entrato a far parte dell’agenzia, di cui oggi è direttore esecutivo, Tiziano si esibisce nei principali comedy club di Londra e allo stesso tempo, inizia un’appuntamento mensile nello storico locale Zelig di Milano con degli spettacoli in inglese. Nel 2020 viene selezionato per partecipare alla trasmissione televisiva Italian Stand Up, disponibile su Amazon Prime Video e poco dopo apre spettacoli per comici di livello internazionale come Maz Jobrani e Judah Friedlander. Dal 2019 ad oggi, Tiziano partecipa ogni anno al Fringe Festival di Edimburgo, il più grande festival artistico del mondo. È autore di tutti i suoi testi.

