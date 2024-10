ASCOLI PICENO – Ottobre è il mese della prevenzione per i tumori al seno. Informarsi è il primo passo per prevenire e la diagnosi precoce permette di poter intervenire quando la malattia è agli inizi, quindi con maggiori probabilità di successo dei trattamenti oncologici e chirurgici.

Il report “I numeri del cancro in Italia 2023” ha confermato che il carcinoma mammario è il tumore femminile più frequente, rappresentando il 30,0% di tutti i tumori nelle donne. In Italia, nel 2023, sono stati diagnosticati 55.000 nuovi tumori della mammella, con una mortalità nazionale diminuita del 13% anche grazie alla prevenzione. Nei prossimi decenni, si stima che il numero assoluto annuo di nuove diagnosi oncologiche in Italia aumenterà, in media, dell’1,3% all’anno negli uomini e dello 0,6% all’anno nelle donne. Per il tumore della mammella l’aumento è stimato in +0,2% all’anno. Dalla fine degli anni ’90, è stata osservata una continua tendenza alla diminuzione della mortalità per carcinoma mammario (-0,8% all’anno), attribuibile a una maggiore diffusione dei programmi di diagnosi precoce (quindi all’anticipazione diagnostica) e anche ai progressi terapeutici.

Per sensibilizzare la popolazione su questo tema, il Comune di Ascoli Piceno ha organizzato la seconda edizione de “Il Piceno è rosa”. Un incontro che permetterà di confrontarsi con i medici, ponendo loro domande specifiche, e conoscere le storie di donne che hanno affrontato la malattia: l’appuntamento è per sabato 19 ottobre alle ore 17.15 alla sala della Vittoria della Pinacoteca Civica. “Una giornata importante – ha spiegato il sindaco Marco Fioravanti – che ci ricorda quanto l’informazione e la prevenzione siano fondamentali per la nostra salute. Grazie alla presenza di relatori qualificati, quello del 19 ottobre sarà un appuntamento dall’elevato valore formativo e sociale”.

Questo evento divulgativo di sensibilizzazione vedrà pubblico e privato confrontarsi grazie ai preziosi contributi di eccellenze mediche nazionali e internazionali. Sarà Manuela Cermignani a dialogare con i medici invitati: la dott.ssa Nicoletta Natalini (direttore generale Ast Ascoli Piceno), il dott. Raffaele Trivisonne (presidente Lilt associazione provinciale di Ascoli), il prof. Gian Marco Giuseppetti (già ordinario Unipvm, direttore del Dipartimento universitario Disco, primario Clinica radiologica Az Hu OORR di Ancona, oggi Coordinatore dell’Equipe Diagnostica Senologica del Centro Medico San Tommaso di Ascoli Piceno), la dott.ssa Francesca Chiara Giorgi (direttore Oncologia medica Ast Ascoli Piceno), la dott.ssa Romina Fani (responsabile screening oncologici Ast Ascoli) e la dott.ssa Elisa Sebastiani (medico chirurgo Ast Ascoli).

A introdurre la giornata, insieme al sindaco, anche l’assessore comunale alle Pari opportunità, Annagrazia Di Nicola: “La seconda edizione di questo appuntamento – ha aggiunto – si svolge nel mese della prevenzione dei tumori al seno. Oltre alla presenza del personale medico, che spiegherà e indagherà dal punto di vista scientifico la questione, ci saranno anche testimonianze attraverso le quali si potranno conoscere gli aspetti umani e personali che stanno dietro la malattia”.

Durante l’evento sarà data la possibilità a 20 donne di prenotare gratuitamente un’ecografia mammaria presso la struttura ospedaliera in una giornata dedicata ad hoc alle partecipanti de Il Piceno è Rosa. Le donne presenti all’evento saranno, altresì, omaggiate con la Mela Rosa dei Monti Sibillini, offerte dall’azienda agricola La Golosa.

Il programma completo e la locandina dell’evento sono disponibili all’indirizzo https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24766

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.