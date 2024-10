ASCOLI PICENO – Nuovo appuntamento culturale.

Venerdì 18 ottobre, alle ore 20.30, all’Auditorium Neroni di Ascoli Piceno si svolgerà il quarto concerto del Festival “Nuovi Spazi Musicali” curata dalla compositrice Ada Gentile. Saranno proposte all’ascolto due “operine tascabili buffe” dei compositori Roberta Silvestrini e Fabrizio De Rossi Re, dal titolo, rispettivamente “Il sogno….stravagante” (in 1^ assoluta) e “King Kong, amore mio”. Si tratta di due “operine” molto divertenti che verranno eseguite dall’Ensemble “Nuovi Spazi Musicali” (coordinato dalla pianista Sabrina Gentili), dal soprano Annalisa Di Ciccio , dal basso Stefano Stella e dall’attrice Pamela Olivieri. Presentazione di Andrea Traini.

Il compositore Nicola Sani, (Direttore Artistico della prestigiosa “Accademia Chigiana” di Siena, ospite del precedente concerto in cui il “Wiener Collage” ha eseguito in 1^ assoluta un suo nuovo branno, è rimasto affascinato dalla città di Ascoli (che non conosceva) e dal calore del pubblico ascolano ed ha così scritto al M.o Gentile: “E’ stato devvero bello ritrovarsi ad Ascoli nella calorosa atmosfera di grande partecipazione ed attenzione ai percorsi della musica d’oggi che hai saputo costruire negli anni con la tua costante ed appassionata dedizione e con il tuo Festival che è uno spazio di incontro e di dialogo aperto alla musica del nostro tempo e che da sempre si distingue per l’alta qualità e l’originalità delle proposte”.

