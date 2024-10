APPIGNANO DEL TRONTO – Domenica 20 ottobre, Appignano del Tronto sarà il palcoscenico della terza edizione dell’“Urban Trail de lu Lemanò”, un evento sportivo che unisce natura, storia e tradizione, organizzato dalla Polisportiva di Appignano del Tronto e dall’A.S.D. Avis Ascoli Marathon, con il patrocinio del Comune di Appignano del Tronto.

Il percorso del trail si snoderà attraverso il suggestivo paesaggio dei calanchi grigio-azzurri, per poi attraversare il cuore del centro storico di Appignano del Tronto. La gara prende il nome dall’antica leggenda del “Lemanò”, il mostro rurale che, secondo le storie locali, popolava queste terre circa cinquant’anni fa.

Una gara per tutti gli appassionati di trail running, l’“Urban Trail de lu Lemanò” si rivolge a chiunque desideri cimentarsi in una sfida emozionante su un percorso scorrevole ma tecnico, capace di valorizzare le bellezze paesaggistiche e naturalistiche del territorio. Il circuito ha una lunghezza di circa 9 km, con un fondo misto di asfalto, breccia e terra, ideale per chi cerca una gara avvincente immersa nella natura.

Programma della giornata:

Ore 08:10 – Ritrovo dei partecipanti

Ore 08:40 – Partenza delle gare giovanili

Ore 09:30 – Partenza della gara competitiva, seguita dalla gara non competitiva

Ore 11:15 – Cerimonia di premiazione presso Piazza Umberto I

Oltre alla gara competitiva, è prevista anche una passeggiata non competitiva su un percorso di circa 4 km, aperta a tutti coloro che desiderano partecipare in modo più rilassato e godere del panorama unico della zona.

Premi e iscrizioni Tutti i partecipanti alla gara competitiva riceveranno uno zaino personalizzato, creato appositamente per l’evento, “del trail de lu lemanò”.

Le iscrizioni sono aperte online su ENDU oppure inviando un’email a [email protected]. Per maggiori informazioni è possibile contattare i numeri 329 8836085 o 333 2769515.

