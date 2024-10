ASCOLI PICENO – “Intelligenza artificiale e sanità: applicazioni e prospettive per la salute dei cittadini”: se ne parlerà nel corso del convegno, in programma sabato 26 ottobre, a partire dalle ore 9 presso il Teatro Ventidio Basso.

L’evento regionale è ideato e sostenuto dalla consigliera regionale Monica Acciarri con i fondi messi a disposizione dalla Regione Marche per ogni singolo consigliere a sostegno di iniziative sul territorio, insieme al sindaco del Comune di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti. La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione. Verranno rilasciati crediti ECM per medici e CFP per ingegneri. Per informazioni: 366.1140289 oppure [email protected] .

Parteciperanno alcune classi degli Istituti Superiori della città e del CdL in Infermieristica della Facoltà di Medicina dell’Università Politecnica delle Marche.

Saranno presenti relatori di rilievo nazionale e internazionale. L’intelligenza artificiale (IA) sta rivoluzionando numerosi settori, e la sanità non fa eccezione. Le sue applicazioni si stanno diffondendo rapidamente, offrendo nuove possibilità per migliorare la diagnosi, la prevenzione e il trattamento delle malattie. L’intelligenza artificiale rappresenta una rivoluzione per il settore sanitario, offrendo nuove opportunità per migliorare la salute e il benessere delle persone. Le prospettive future dell’IA in sanità sono estremamente promettenti Nonostante le grandi potenzialità, l’applicazione in questo settore presenta anche alcune sfide. Diventa quindi fondamentale affrontare i prossimi passi e i limiti legati a questa tecnologia, garantendo un utilizzo etico e responsabile dell’IA a beneficio di tut

