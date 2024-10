OFFIDA – Domenica 27 ottobre, dalle ore 8 del mattino, si svolgerà la manifestazione di Tiro con l’Arco Storico “La freccia nera MMXXIV” Memorial Luciano Angelini.

L’evento è organizzato dalla Auphodanorum Sagitta, in collaborazione con l’associazione Offida Nova e l’Enoteca regionale delle Marche e il patrocinio del Comune e della Pro Loco.

Saranno 150 gli arcieri storici in costume della L.I.A.S. (Lega Italiana Arcieri Storici) e provenienti da Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria, che si sfideranno in 18 piazzole dislocate per il centro storico di Offida. La gara sarà valida per le classifica individuale sia del Campionato nazionale 2024/2025 sia di quello regionale Marche.

“Siamo lieti di accogliere questa manifestazione di Tiro con l’Arco Storico – commentano l’assessora Isabella Bosano e il consigliere Roberto Barbizzi – Non è solo un’importante occasione culturale, ma anche l’ennesimo esempio di come lo sport possa diventare volano per il turismo e la valorizzazione del territorio”.

