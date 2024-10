COLLI DEL TRONTO – L’attesa è finalmente finita. Il tanto atteso Halloween Party in programma Il 30 e 31 di ottobre presso l’Hotel Villa Picena di Colli del Tronto ha registrato “ IL TUTTO ESAURITO” per la giornata del 31 ottobre, la Seventeen eventi di Massimo Croci e MB Partylab di Marta Bellachioma annunciano che sono disponibili i biglietti per la giornata del 30 ottobre.

Questa prima edizione promette due giornate indimenticabili con:

PUMPKIN PATCH: scegli la tua zucca per intagliare e colorare da portare a casa. (a pagamento) LABORATORI DIDATTICI : racconti stregati, letture English Style.



PERCORSO HORROR INTERATTIVO: scenografie, effetti speciali e proiezioni.

SPETTACOLI: Il fantastico mondo dei burattini, Mago Alex show e le streghette danzanti.

FOOD : Aperitivi, merende e il 31 cena di Halloween.

PREMI: indossa il tuo costume spettrale e partecipa al concorso che ti farà vincere fantastici premi.

“Come Organizzatori siamo felici di vedere così tanta partecipazione e entusiasmo per il nostro evento, abbiamo lavorato e stiamo lavorando duramente per creare un’esperienza unica e memorabile e non vediamo l’ora di festeggiare insieme a tutti i nostri ospiti – affermano Massimo e Marta – anche se i biglietti del 31 ottobre sono esauriti, ricordiamo che sono disponibili ancora i biglietti per la giornata del 30 ottobre e invitiamo tutti a seguire i nostri canali social per aggiornamenti, foto e momenti salienti”.

Non perdere l’occasione unisciti a noi per vivere la magia di Halloween in un’ambiente festoso, accogliente e creativo ingresso a 5 euro. Per tutte le informazioni e la programmazione canali social “zucche in villa halloween party” oppure whatsapp 350 0108856.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.